Miley Cyrus sufrió un revés judicial en el enfrentamiento con Bruno Mars quien la acusa de plagio por un famoso hit

La famosa canción Flowers de Miley Cyrus, se convirtió en un suceso cuando fue lanzada en 2023, pero la polémica se generó cuando inmediatamente se comparó con el hit de Bruno Mars llamado When I was your man. Estos parecidos con la canción del cantante, llevó a que la Justicia investigara si la artista plagió el tema en cuestión.

Es que el tema, tal como lo notaron muchos de los fanáticos, podría tratarse de una respuesta al composición de su colega lanzada en 2013. La fuerte demanda que enfrenta Miley Cyrus fue presentada en 2024 por la plataforma de inversión en derechos musicales Tempo Music Investments. La entidad adquirió parte de los derechos de autor de la canción de Bruno Mars. Los coautores del hit alegaron que algunas partes de la canción de la cantante tenían similitudes con When I was your man.

Según cuenta un famoso medio de comunicación neoyorkino, la compañía demandante sostiene que Flowers de Miley Cyrus replica aspectos melódicos, armónicos y líricos de When I Was Your Man, lo cual, según ellos, representa una reproducción sin permiso y un uso inapropiado de la obra original.

La cantante fue demandada por plagio sobre un hit de Bruno Mars. Foto: Captura video clip oficial Flowers

Por su parte, el equipo legal de Miley Cyrus presentó una importante apelación sobre la demanda refiriendo a que la entidad demandante sólo era copropietaria de los derechos de autoría. Para los representantes legales de la intérprete sólo los propietarios de derechos exclusivos tienen la capacidad de presentar una demanda en este tipo de situaciones.

Los abogados de Bruno Mars alegan que Flowers replica aspectos melódicos, armónicos y líricos de "When I Was Your Man". Foto: Archivo MDZ

Sin embargo, la medida fue denegada esta semana porque, según el juez, los representantes de la artista se habrían desentendido del concepto de derechos exclusivos. De esta manera, el caso podría avanzar hasta los tribunales y marcar un nuevo revés sobre la demanda que actualmente pesa sobre Miley Cyrus.