Zulemita Menem criticó duramente a Roberto Piazza tras sus últimos dichos

La entrevista realizada por el programa de chimentos Puro Show (El Trece), en la que el diseñador Roberto Piazza se refirió de manera despectiva contra las cantantes Lali Espósito y María Becerra, podría haber hecho enojar a Zulemita Menem quien se expresó en redes sociales de manera tajante sobre el modisto.

Cabe recordar que Roberto Piazza asistió a la Quinta de Olivos hace algunas semanas, allí se reunió en una cena con el presidente Javier Milei y con su novia, Amalia Yuyito González, con quien mantiene una buena amistad desde hace muchos años.

Muchos internautas se sorprendieron por la amistad o la relación entre Roberto Piazza y el presidente argentino, quién no dudó en expresarse y mostrarse muy de acuerdo con las políticas y pensamientos respecto a algunas artistas, tanto cantantes como actrices y actores que criticaron la gestión actual.

El posteo en X que generó la polémica entre Zulemita Menem y Roberto Piazza Foto: captura X / @TommyShelby_30 @zulemitamenem

El diseñador de alta costura Roberto Piazza tildó a las famosas cantantes de imbéciles, en una nota con el programa de Pampito y Matías Vázquez, lo que generó que un fanático de Milei compartiera la noticia en su cuenta de X bajo el texto: “Tipazo Roberto Piazza, atendió a todos los kukardos en 2 minutos”.

Roberto Piazza liquidó a Lali Espósito y María Becerra en una entrevista

A lo que Zulemita Menem de una manera incisiva y con una connotación homofóbica respondió: “¿Tipazo? Soy fan de tu cuenta, pero en esta no te banco. Este trolo es el camaleón más repugnante que vi en mi vida”. Junto al lapidario mensaje sumó capturas de notas periodísticas de 2010 cuando Roberto Piazza le solicitaba a la ex Presidenta Cristina Fernández que auspicie como madrina de bodas. Ante esto, el seguidor libertario sólo respondió: “Genia Zulema, no tenía esa data”.