Tomás Dente destruyó a Jésica Cirio tras la detención de Elías Piccirillo

Jésica Cirio volvió a quedar en el medio del escándalo luego de que se confirmó finalmente la detención de Elías Piccirillo, quien es su marido y con quien se había separado semanas atrás después de la polémica en la que se encontraba él. Lo cierto es que las críticas llovieron por todos lados y Tomás Dente no la perdonó.

Cuando todo esto se conoció en el mes de enero, Dente expresó su total repudio y sostuvo que "Como es que no les da vergüenza, papelón". Además, en ese momento expresó con mucho enojo: "Tienen que desaparecer de la faz de la Tierra y devolver lo que se roban. Una mina inhibida que no puede utilizar sus bienes porque está inhibida. Cómo vas a explicar esto, esto es el inicio de algo. Estos piensan que somos estúpidos, piensan que la gente come vidrio".

Lo cierto es que luego de la detención de Piccirillo, Tomás Dente la destruyó en vivo en La Nación. El conductor repasó momentos de entrevistas anteriores que tuvo Jésica para hablar del tema de Insaurralde y siempre contestaba "yo no sé nada" y la imitó en forma de burla.

La fuerte crítica de Tomás Dente a Jésica Cirio:

Además, dejó en claro Dente que él no le puede "tener respeto a gente así", Tomás, que estaba claramente enojado por esta nueva situación, expresó: "Me acordaba de la frase de "Esperando la Carroza" de la China Zorrilla, 'es estúpida esta chica' y si, y nos tratan de tontos a nosotros que laburamos y que no llegamos a fin de mes", finalizó furioso.

Sin embargo, no fue el único que la atacó, sino que Sofía Clerici también la destruyó en sus redes sociales: "Ja ja ja ¿Qué pasó con la vida feliz? De repente, el álbum de fotos se tuvo que borrar. Karma. Cuando sos mala persona y oscura te pasan cosas malas", escribió en sus historias.