Nancy Pazos volvió a cruzar a Mariana Brey, luego de sus polémicos dichos en C5N: "Empezaste a leer el diario ayer"

El contexto político argentino está en un momento muy delicado, con opiniones encontradas de referentes de distintos ámbitos. En los medios, por ejemplo, tomaron protagonismo algunas figuras como Mariana Brey, cuestionada por sus colegas en varias oportunidades y apoyada por un gran número de personas que se sienten identificadas con su forma de pensar.

Asimismo, existen otros nombres que se sumaron a los cuestionamientos que recibió y recibe la expanelista de LAM. Nancy Pazos, periodista que se mostró conmovida por esta y otras situaciones que atraviesa el país, cruzó a su colega por sus polémicos dichos en C5N sobre la marcha de jubilados de la semana pasada.

La fuerte crítica de Nancy Pazos a Mariana Brey

Un notero de Puro Show, programa de El Trece conducido por Pampito y Matías Vázquez, le consultó a Nancy Pazos por el desembarco de Mariana Brey al programa A la Barbarossa y las notorias diferencias ideológicas que las separan. En su alocución, se mostró sorprendida por ciertos cuestionamientos a los que considera erróneos, y sin dar nombres dijo que si alguien dice algo así es porque “empezaste a leer el diario ayer”.

Respecto a su nueva compañera, Pazos señaló: “No fue una incorporación que a mí me llenó de alegría. Lo que yo hice fue decir que el panel quedaba un poco desbandado en términos ideológicos".

Por otra parte, se refirió al desempeño de su colega de ciclo recordando el apodo que ella misma le puso: “Me parece que es un papel que no le hace bien a los medios en general. Nosotros trabajamos con información altamente sensible y del poder, y al poder siempre le tenés que descreer. Por eso alguna vez la cargué en vivo diciéndole 'Mariana Adorni', porque una cosa es ser vocero del gobierno y otra es ser periodista con información privilegiada".

Si bien dijo que no tiene problema en discutir con personas que no piensan como ella, Nancy sostuvo que "cuando tenés que discutir con alguien a quien le falta contexto y previa se hace un poco difícil".

Finalmente, habló del estigma que recae sobre Brey por su etapa como periodista de chimentos, y al mismo tiempo deslizó de manera sutil que su colega estaría interesada en incursionar en política: "Su manera de zafar de eso es decir que la midieron (políticamente), pero debe tener alguna aspiración política seguramente si le viene mejor que el sueldo que cobra".

La contundente definición de Nancy Pazos sobre sus colegas y las redes sociales

Por la coyuntura socio-política que se vive en Argentina, ciertos canales arrasan con el rating en marzo, pero nada comparado con lo que sucede en el mundo digital. Respecto a esto también opinó Nancy Pazos, quien se mostró distante de ese ámbito y fue muy crítica sobre lo que allí se ofrece.

"Yo a veces me tengo que poner a explicar, porque hay que hacer docencia. En un momento donde cualquiera opina desde una verdad de TikTok, hay que hacer docencia, me veo en ese lugar y a veces me canso porque soy un ser humano. Hay mucho pel... dando vuelta", cerró con contundencia.