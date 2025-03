Yanina Latorre reveló qué pasó con la búsqueda del nuevo abogado de Mauro Icardi luego de quedarse sin defensa legal

Después del conflicto que se desató tras la imprudente reacción de Mauro Icardi al ir a buscar a sus hijas a la casa de Wanda Nara generando una violenta situación que derivó en una delicada intervención policial, las abogadas que representaban al futbolista se apartaron de su defensa. Tras este hecho la periodista Yanina Latorre contó que ocurrió en las últimas horas con la ferviente búsqueda de representación legal que emprendió a toda marcha el delantero.

En sus clásicas historias de Instagram, Yanina Latorre no dudó en mantener a sus fieles seguidores en constante actualización sobre este tema en particular. “Las Abogadas de Mauro todavía no pudieron renunciar oficialmente”, comenzó a contar la periodista sobre la todavía indefinida situación de Mauro Icardi con su defensa.

Yanina Latorre confirmó la situación de Icardi en relación a su representación legal. Foto: Instagram @yaninalatorre.ok

“Mauro no consigue abogado…a los que contactó le dijeron que no”, afirmó la periodista poniendo en evidencia que no será muy sencillo para Mauro Icardi conseguir un abogado en estas circunstancias, aunque se había rumoreado que Fernando Burlando podría haber sido una fuerte opción, luego se conoció que no accedió a representarlo.

Las abogadas de Mauro no volverán a tomar su caso. Foto: Instagram @yaninalatorre.ok

Yanina Latorre también contó que el futbolista les solicitó a Guadalupe Guerrero, Elba Marcovecchio y Lara Piro que continuaran al frente de su defensa, pero ellas se negaron. ”Mauro les pidió que sigan, ellas no quieren. Fue fuerte lo del viernes, mucho esfuerzo tirado por la borda", explicó la panelista.

La panelista informó a sus seguidores cada paso del Wandagate. Foto: Instagram @yaninalatorre.ok

Por último, la inminente conductora de Sálvese Quién Pueda (América TV), sentenció: “Me están escribiendo muchos abogados. Chicos yo no logré nunca que Mauro me responda un whatsapp, mirá si le voy a recomendar un abogado”.