Andrés Nara rompió el silencio y habló sobre la noche de ira de Mauro Icardi que dejó llorando a Wanda y a las hijas

Mauro Icardi quedó en el foco de la polémica tras protagonizar un fuerte escándalo en el Chateau Libertador y lo que parecía ser un final feliz, ya que se reencontraría con sus hijas, no lo fue y todo terminó con las menores llorando y con el personal policial en el edificio. Luego de esto, Andrés Nara rompió el silencio y dejó en claro lo que piensa de la situación horrible por la que pasaron Wanda y sus dos nietas.

"Wanda, en ningún momento no quieren que estén (las hijas) con el padre todo lo contrario. Las nenas son inteligentes y tienen una idea y han vivido una situación muy desagradable a esta chica (la China) que fue la causante del divorcio de ellos", comenzó diciendo Andrés en El Nueve de Buenos Aires.

Además, agregó: "Esta señorita fue el detonante de la separación y ella lo sabe, no es que desconoce estas cosas", sostuvo el padre de Wanda. También volvió a afirmar que con Mauro Icardi "nunca nos llevamos" y aseguró que sabía todo lo que está pasando en estos momentos.

La palabra de Andrés Nara tras el escándalo de Mauro Icardi en el Chateau Libertador:

"Hay una situación muy prepotente y de mucha violencia", expresó Andrés y subrayó que Mauro Icardi es una persona violenta. También defendió a Wanda y expresó que "no solo es una excelente madre, sino que es comprensiva y ella quiere lo mejor para las nenas y quiere que estén bien con el padre".

Respecto a las imágenes y videos, Nara sostuvo que "me sorprendió por completo, pero no me sorprendió de una parte (Icardi) porque sé cómo se manifiestan". Lo cierto es que Mauro fue imputado por la Justicia por hostigamiento agravado y no podrá ver a sus hijas.