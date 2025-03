Eduardo Feinmann protagonizó un fuerte cruce con un notero de Eltrece: el video

El pasado jueves 6 de marzo, Eduardo Feinmann en A24 hizo una fuerte acusación: "Hay un ministro que le dispuso un auto de su ministerio para que lleve a su mujer a trabajar, con custodia. ¿Será cierto? Yo tengo entendido que sí, hasta sé de que color es... Es innecesario. Usá el auto que tenías hasta ahora, me imagino que la señora del ministro tenía auto".

El comentario del periodista fue muy comentado en las redes sociales y varios sacaron sus conclusiones. Los internautas creyeron que se trataba de una indirecta para Cristina Pérez; pero no fue así.

La aclaración que hizo el periodista en su cuenta de X. Créditos: captura de pantalla X @edufeiok.

El comunicador salió a aclarar en su cuenta de X que sus dichos no estaba dirigidos a su colega. Asimismo, Cristina también dio sus explicaciones en la misma red social.

Por otro lado, el pasado martes, el conductor fue interceptado por un movilero de Puro Show, programa emitido por Eltrece, para consultarle por su reciente declaración en canal América, pero el periodista no reaccionó de la mejor manera.

Esto fue lo que dijo Eduardo Feinmann en Puro Show

"No di nombre. ¿No leíste mi Twitter? Toda la tira de Twitter. Yo dije y aclaré perfectamente bien que no hable ni de Petri ni de Cristina Pérez, ¿te quedó claro? Problema de ella si recogió el guante. ¿Vos leíste mi Twitter? Te pido por favor que lo busques y lo pongas en la pantalla", le dijo Feinmann al notero.

"¿Y no vas a dar el nombre?", consultó el cronista. "Me falta una fuente para chequear", explicó Eduardo. "¿Y después si nos vamos a enterar todos los argentinos?", preguntó el movilero. Enojado, el comunicador le contestó: "No me jodas. No me jodas". Asimismo, el conductor, cuando estaba por subir a su auto, se volvió al notero y le advirtió que no le filmara el vehículo,