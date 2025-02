El conductor que liquidó a Marcela Tauro y a su producción por no tocar el tema de Morena Rial

Las repercusiones por el caso de Morena Rial continúan generando diversidad de opiniones frente al debate en los distintos programas que han tratado el tema, si bien cada periodista o panelista decide qué lectura hacer sobre la compleja situación que atraviesa Jorge Rial por tener a su hija mayor tras las rejas luego de ser, otra vez, acusada de robo en la modalidad de escruche, en esta oportunidad el conductor Tomás Dente aprovechó la oportunidad de criticar duramente a Marcela Tauro, conductora de Intrusos (América TV) por la decisión que tomó, junto a su equipo este jueves, de no tocar en lo absoluto el tema de la detención de la influencer.

En su programa El Impertinente (Net TV), Tomás Dente no se guardó nada a la hora de emitir su tajante opinión sobre la polémica determinación de Marcela Tauro que apuntaba a cuidar al histórico conductor de Intrusos dejando de lado la cobertura del tema que todos los medios estaban tratando. Por este motivo, el conductor de Net TV refirió: "Siento que no resisten archivo, es inentendible que en un programa de espectáculos no hagan un tema de agenda”.

La indignación de Tomás Dente con Marcela Tauro

En el video compartido por Ciudad Magazine, se ve a Tomás Dente claramente molesto por que Intrusos no cubrió el caso de Morena Rial, entonces agregó: "Cualquier tipo de excusa que puedan llegar a manifestar creo que va a ser insuficiente". Ni Marcela Tauro, ni Jorge Rial, así como tampoco Luis Ventura, Marcelo Polino y Luis Piñeiro tuvieron algún tipo de cuidado o escrúpulo al momento de exponer la vida privada de otros".

Continuando con su picante descargo contra Marcela Tauro, disparó: "Jamás se caracterizaron por pedir permiso, han hecho a diestra y siniestra todo tipo de juicio de valor sobre la gente, sobre los matrimonios, sin pensar jamás en sus hijos”. Esto lo llevó a enunciar algunas preguntas a modo de reflexión haciendo referencia directa a como Jorge Rial y su equipo trataban los temas de agenda cuando estaba al frente de Intrusos, exponiendo: “¿Por qué razón, motivo o circunstancia cuidan ahora al tipo que jamás cuidó a nadie? ¿Cuál es la razón por la cual omiten el tema? ¿Por qué intentan resguardar la integridad psíquica y emocional de un Jorge Rial que se ha caracterizado, durante años enteros, por bastardear a la gente, por hacer pelota familias sin que se le inmute un músculo de la cara?"

El descargo del conductor en su red social. Foto: X @tomasdente

Para finalizar su potente declaración fulminando a la producción de Intrusos que hasta este viernes conduce Marcela Tauro, el conductor apuntó: "Hablaban abiertamente de la gente como nadie y lo siguen haciendo, pero ahora sí piensan en los hijos de Jorge Rial, el gran mentor de este periodismo satánico, una incongruencia pocas veces vista".