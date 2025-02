Flavio Mendoza muy duro: "Yo potencié a Carlos Paz y ahora perdió el glamour"

El productor y coreógrafo Flavio Mendoza cargó con dureza contra la ciudad de Villa Carlos Paz y los organizadores de los premios Carlos por la decisión de no invitarlo a la ceremonia de entrega de galardones que se concretó el lunes pasado.

Flavio estrenó el pasado 10 de enero su espectáculo "Abre tus alas" junto al Circo de Anime en el predio ubicado sobre Avenida Colón al 4.800, en la ciudad de Córdoba, donde se instaló en los últimos dos año junto a su show circense.

En declaraciones a Canal El Doce, Flavio Mendoza renegó de la plaza teatral de Carlos Paz, que le impidió instalarse en Villa Carlos Paz, ciudad que tiene vedada las autorizaciones para instalar las carpas del formato circense.

Durante el festejo que realizó este jueves por haber superado lo 66 mil espectadores, el productor dijo que él fue el artífice de que la plaza teatral serrana haya levantado su categoría, tras diez años de presentarse con sus shows, desde que estrenó el teatro Luxor con su aplaudido espectáculo "Stravaganza".

“Me hubiera encantado que me inviten (a los premios Carlos). Me parece que fueron muy desubicados al no invitarme”, aseveró el coreógrafo al referirse a la ceremonia de premiación. “No para premiarme, pero sí para que me inviten porque yo fui una figura que tanto hice para el lugar", aclaró.

Además, recordó que el hotel de la cadena Howard Johnson que se encuentra en Villa Carlos Paz le puso su nombre a uno de sus salones reconociendo el antes y después que marcó en la plaza turística con "Stravaganza".

“Cuando yo empecé, no había calidad de hoteles de cinco estrellas en Carlos Paz. No soy Cristóbal Colón pero sí lo potencié y creo que Carlos Paz perdió el glamour”, disparó muy duro.

Mirá la entrevista que brindó Flavio Mendoza a El Doce: