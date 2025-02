La verdad sobre el supuesto contrato que asegura que Lali Espósito cobró 200 millones por ir a la marcha LGBTIQ+

Luego de que un coro de cibernautas que ofician como servidores a ciegas de todo lo que dictamine el gobierno de Javier Milei, hayan compartido la imagen de un presunto contrato que estipulaba la suma de 200 millones de pesos a favor de Lali Espósito por su presencia en la marcha LGBTIQ+, se supo la verdad sobre la burda operación con la que se intentó desprestigiar a la cantante.

“Más trucho que billete de tres pesos. Nunca le pagamos nada a Lali. Usan deliberadamente el logo de Infobae y el nombre de Amnistía Internacional para darle ‘credibilidad’ a un documento que ni siquiera tiene la información básica que necesita un contrato para ser válido. El ‘diseño’ del contrato, chicos, por favor, está hecho con herramientas medievales (una coincidencia con la narrativa oficial). Solo un Fanático podría hacer esto por nosotros”, comenzaron desde las redes sociales de Amnistía Internacional Argentina.

Luego, desde la mencionada entidad, defendieron los fundamentos de la marcha LGBTIQ+ remarcando: “Cuando los gobiernos no logran imponer su discurso y hay un fuerte contrapeso colectivo, eligen las más obtusas estrategias para intentar deslegitimizar los reclamos genuinos de la sociedad civil. Se enojan con nosotros, además, porque contribuimos a exponerlos ante el mundo cuando no respetan los consensos acordados por los países sobre los derechos de las personas. Dato interesante: no hay antecedentes locales de una operación de este tipo contra Amnistía Internacional, al menos desde el retorno a la democracia”.

Aministía Internacional aclaró que es falso el supuesto contrato que estipulaba un pago por la presencia de Lali Espósito en la marcha LGBTIQ+. Foto: Instagram @amnistiaar.

Por último, sobre el falso documento que involucra a Lali Espósito en el supuesto cobro, desde Amnistía Internacional aclararon: “No figura el nombre completo de las partes, ni identificaciones veraces, ni ningún otro elemento contractual que cumpla con los protocolos de transparencia de Amnistía Internacional. Tampoco dicha ‘noticia’ se encuentra en el portal informativo Infobae, aunque el logo del sitio de es utilizado de manera tergiversada a través de su marca de agua impresa en el supuesto contrato firmado. Esta fake news se da en el marco de una serie de informaciones malintencionadas que buscan deslegitimar el trabajo de los colectivos, organizaciones y referentes que luchan por los derechos humanos, y que alzan su voz contra la violencia y las injusticias”.

El posteo de Amnistía Internacional que replicó Lali Espósito. Foto: Instagram @lali.

Por su parte, Lali Espósito compartió la publicación de Amnistía Internacional, en la que cuestionan la dinámica libertaria de motorizar este tipo de mentiras. "Solo importa reforzar los sesgos de confirmación e instalar lo que resulta conveniente a los intereses de cada sector". A lo que la estrella pop coincidió: "Así es".