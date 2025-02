La tristísima historia de vida de Gene Hackman y los traumas que lo marcaron para siempre

El dos veces ganador del Premio Óscar Gene Hackman fue hallado muerto en su casa este jueves por la madrugada, un fallecimiento que conmocionó a la comunidad de las artes a nivel internacional. El actor de "Un puente lejano" tenía 95 años de edad y una larga historia de éxito en el cine Hollywoodense. A pesar de su renombre, Hackman tuvo una vida dura en la que sufrió abandonos que lo acompañaron hasta los últimos años de su vida.

Hackman comenzó su carrera a los 19 años. Su primer gran éxito llegó con "Bonnie y Clyde", que se convirtió en un clásico del cine de crimen. En 1972, ganó su primer Premio Óscar como "Mejor actor" por su protagónico en "Contacto en Francia", y más tarde recibiría la estatuilla de "Mejor actor de reparto" por "Los imperdonables". Millones de personas vieron sus películas a lo largo de los años, pero hay un asiento en el cine de su vida que Hackman quiso llenar y nunca pudo.

La difícil infancia de Gene Hackman

A los 13 años, Gene Hackman fue abandonado por su padre. El niño lo vio pasar cuando dejó atrás la casa donde vivían con su madre y su abuela, lo saludó y su papá le dijo adiós con la mano. "Quizás por eso me hice actor", le contó a Vanity Fair en 2004. "Dudo que me hubiera vuelto tan sensible al comportamiento humano si eso no me hubiera sucedido cuando era niño, si no me hubiera dado cuenta de lo mucho que puede significar un pequeño gesto".

Gene Hackman en "La conversación". Foto: Shutterstock

Desde entonces, su madre, moza, se convirtió en su pilar. "Tuve una juventud problemática", confesó para GQ en 2011. "Cualquier consuelo, dirección o cosas de esa naturaleza, habrían venido de mi madre". La camarera tenía el hábito de llevar a su hijo al cine, y llegó a decirle que desearía verlo en la pantalla algún día. Lamentablemente, su madre falleció en 1962, antes de poder ver las mejores películas de Gene Hackman. El actor habló pocas veces de su pérdida, y rumores dicen que falleció al quedarse dormida con un cigarrillo encendido, provocando un incendio que la mató.

Las hipótesis sobre la causa de muerte de Gene Hackman, su esposa y su perro

Además de mucho dolor, la noticia de la muerte de Gene Hackman generó intriga por las extrañas circunstancias en la que fue hallado. Según informó a la prensa local Adán Mendoza, sheriff del condado donde residía el actor, Hackman fue hallado muerto en su casa junto a su esposa, la pianista clásica Betsy Arakawa de 63 años, y su perro. En su entrevista, el policía aseguró que no había indicios inmediatos de un crimen.

Gene Hackman y su esposa, Betsy Arakawa, estaban casados desde 1991. Foto: Shutterstock

Las horas siguientes a la noticia dieron lugar a diferentes hipótesis sobre la causa de muerte de Gene Hackman. Por el momento, las teorías principales de las autoridades son las siguientes: un pacto suicida entre la pareja, en el que incluyeron a su mascota; o una circunstancia accidental que provocó la tragedia, como podría serlo un escape de gas.