La emoción de Mirtha Legrand por cumplir 98 años: "Casi no dormí anoche"

Mirtha Legrand es sin dudas una de las conductoras más exitosas que tiene el mundo de la televisión de nuestro país. La Chiqui se encuentra en gran plenitud y en medio de su cumpleaños se tomó el tiempo para dar una entrevista con Radio Splendid donde dejó en claro lo que siente por esta fecha especial.

Mientras se encontraban al aire, Verónica Morilla, Federico Flowers y La Criti dialogaron nada más ni nada menos que con Mirtha quien se encontraba muy feliz de estar al aire en la radio a la que hace años atrás asistió con su hermana: "Estoy emocionada por cumplir tantos años, no puedo creerlo".

Además, agregó: "Son bien llevados, disfrutados y felices, es un día muy especial". La diva tendrá su festejo junto a 60 invitados y le consultaron a qué comienzan los preparativos para asistir al evento y ella confesó que se alistará a las "siete más o menos" para asistir.

"Hay mucha gente que me saluda, muchos mensajes, es un día agotador", expresó entre risas. También confesó que "casi no dormí anoche pensando en si me iba a llamar alguien". La celebración se llevará a cabo en la casa de Marcela Tinayre a partir de las 20:30 horas.

La palabra de Mirtha Legrand el día de su cumpleaños:

Respecto a la vestimenta, ella no quiso decir absolutamente nada: "Eso es un secreto... Me voy a poner dos vestidos". También confesó detalles de la celebración: "Lo hago en casa de Marcela, que tiene un jardín muy lindo y nos posibilita que la gente esté más cómoda".