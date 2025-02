El emotivo saludo de cumpleaños de Juana Viale a Mirtha Legrand

Mirtha Legrand ya es sin dudas una leyenda de la televisión argentina y se encuentra cumpliendo nada más ni nada menos que 98 años. La Chiqui festejará su nuevo aniversario de vida con una fiesta en la casa de Marcela Tinayre con un total de 60 invitados entre los que estarán familiares y amigos.

Una de las primeras en saludar a Mirtha fue obviamente su hija, que compartió una hermosa publicación en sus redes sociales con imágenes de diferentes momentos que han vivido a lo largo de estos años: "Gracias a la vida Mamacita, de compartir el día a día. Sos un ser maravilloso, plena de vida, de respeto".

"Cuánto te amo y cuánto me enseñaste. Feliz cumpleaños!!", rápidamente el posteo se volvió viral y los seguidores no tardaron en dejar sus mensajes". Como no podía ser de otra manera, Juana Viale abrió su programa con hermosas palabras dedicadas a su abuela.

La conductora se encontraba agradeciendo a todo el personal del hotel donde se encuentran realizando los programas en Mar del Plata cuando se acordó del cumpleaños de Mirtha: "Lo más importante... Me estaba olvidando, hoy es el cumpleaños de la abuela", expresó.

El saludo de Juana Viale a Mirtha Legrand por su cumpleaños:

"Increíble, feliz cumpleaños. Así que nada, después me cambio, me pongo el pantalón y me voy a festejar, así que tenemos día largo hoy. Tengo que manejar hasta Buenos Aires", expresó entre risas la nieta de Mirtha que comparte la misma pasión de la televisión que la gran conductora.