Inés Monzón, la supuesta novia de Roberto García Moritán, contó detalles del fogoso encuentro

Roberto García Moritán y Carolina Pampita Ardohain protagonizaron sin lugar a dudas una de las separaciones más escandalosas del mundo del espectáculo en nuestro país. La modelo fue quien decidió apostar al amor nuevamente con Martín Pepa y a Moritán no se le conocía una mujer luego de la relación con la madre de su pequeña hija.

Lo cierto es que esto cambió rotundamente en las últimas horas, ya que salió a hablar en LAM Inés Monzón, la supuesta nueva novia de Roberto García Moritán. Semanas atrás se lo vinculó al exmarido de Carolina con Gabriela Espino, conocida modelo, actriz y presentadora.

Sin embargo, el rumor se cayó cuando salió a hablar la protagonista y sostuvo que "esta nota de prensa me sorprendió muchísimo porque no es cierto. Yo a Roberto lo conocí el sábado que fuimos a cenar. Tenemos amigos en común, hablamos y me invitó a cenar. Ahí nos conocimos, la pasamos bien, pero fuimos simplemente como amigos".

Ángel de Brito y las cámaras de LAM fueron en la búsqueda de Inés Monzón, la supuesta pareja de Roberto y declaró sin ningún tipo de problemas: "Estaba molesta porque se dijeron un montón de cosas. Yo no soy amante de nadie y fue como un teléfono descompuesto".

La supuesta pareja de García Moritán rompió el silencio:

Respecto a García Moritán, la joven subrayó: "Roberto fue una excepción. La verdad es que yo no tengo sexo casual con nadie, pero se dio", confesó. Luego, contó cómo entablaron la relación: "Vi un reel de él, me pareció una persona genuina, dijo que estaba solo y lo vi como un poco dólido. Necesitaba un poco de cariño", expresó.