Mirtha Legrand indagó sobre una esotérica creencia de Florencia Peña

La diva de la televisión argentina volvió a Mar del Plata para deleitar a su público con sus clásicos programas emitidos desde la popular ciudad costera. Mirtha Legrand lució espléndida y como siempre sacó lo mejor de cada uno de los invitados que la acompañaron en su mesaza. Si bien se vivieron momentos muy particulares, como la aparición de Wanda Nara que fue invitada por la conductora a acercarse a saludar, también se generó una tensión con la pregunta que le hizo a Florencia Peña sobre su visita a Olivos en pandemia. Algo que también se destacó y mantuvo la atención de todos en la mesa, se generó cuando se habló de que la actriz se comunica con su difunto padre a través de una médium.

Este sábado, la esperada emisión de La noche de Mirtha (El Trece) desde "La Feliz", dejó memorables situaciones en las que los invitados pudieron contar detalles tanto de su vida personal como profesional. Mirtha Legrand aprovechó la presencia de Florencia Peña para hablar de su exitoso espectáculo musical Mamma Mía y del trabajo que ya está haciendo para el teatro con Pretty Woman, la Chiqui no dudó en entrar en la polémica de la tan mencionada reunión de la actriz con el expresidente Alberto Fernández en la quinta de Olivos durante la pandemia, sino que también indagó en un tema muy personal que despertó un clima de emoción y esoterismo en la primera mesaza del año.

"¿Cuánto hace que murió tu padre?", le preguntó Mirtha Legrand a la actriz. "Mi padre ya van a ser 6 años", respondió Florencia Peña. La conductora, dispuesta a entrar en un tema tan personal y delicado, le disparó: "¿Es cierto que vos hablás con tu padre?". Absolutamente segura, la protagonista de Mamma Mía expuso: "Sí yo hablo con él, con una médium, si. De verdad, de verdad, es muy fuerte la experiencia".

El sentido relato de Florencia Peña iniciaba contando: "Yo la verdad es que lloro como una marrana, pero sobre todo porque nosotros con mi papá tuvimos muchas cosas que no pudimos charlar en vida que me quedaron pendientes de nuestra historia". Entonces agregó: "Estas son cuestiones de creencias, yo no le impongo nada a nadie pero sí yo lo practico y a mí me sana un montón y se de gente que también lo hace y le sana. Y cuando mi padre murió apareció como mi guía y la persona que me estaba abriendo los registros me dijo: "mira acá hay un señor pelado con un suéter, mi papá usaba el suéter anudado en los hombros, que me dice que te diga que él te sigue cuidando".

Los invitados a la mesa de Mirtha Legrand escuchaban con atención a la actriz, en medio de un clima de puro esoterismo que se había generado con la profundidad de la experiencia que reveló Florencia Peña. "Cuando yo estaba haciendo Cabaret, él vino a la última función, el ya se estaba yendo, ya sabíamos que él se iba a morir, vino al camarín me dio un abrazo y me dijo ahora entendí. Después de 40 años entendió que yo era una mujer independiente, siempre sintió que yo necesitaba un marido que me bancara", expresó Florencia sobre un momento tan íntimo de su historia personal. Para finalizar remarcó: "Y ahora me conecto con él me conecto, yo conozco mucha gente que se conecta con sus seres queridos de esa manera. Es una hermosa experiencia."