El problema que Marcelo Tinelli tiene con América TV que peligra su continuidad con el canal

Marcelo Tinelli está atravesando momentos de duda respecto a su relación con América TV. A pesar de que el conductor se muestra optimista sobre su regreso a la televisión, las negociaciones con el canal no parecen avanzar de la mejor manera. La situación económica y artística está poniendo en jaque su continuidad en el canal de Daniel Vila, lo que podría llevar a Tinelli a buscar nuevas alternativas.

Marcelo Tinelli y América TV: ¿el fin de su vínculo televisivo?

A mediados de enero, Tinelli sorprendió al hablar abiertamente sobre sus dificultades financieras durante una entrevista con Pablo Montagna en Pasa Montagna por Radio Rivadavia. A pesar de los rumores sobre estos problemas, el conductor negó las versiones que indicaban que su lujosa mansión en Punta del Este estaba en venta.

“Es algo que quiero desmentir. No tengo ningún problema económico ni financiero”, afirmó. Además, aclaró que muchas de las especulaciones sobre su estabilidad monetaria son exageradas y no responden a la realidad.

Sin embargo, a nivel profesional, el panorama no es tan claro. Según La Pavada de Diario Crónica, los acuerdos entre Marcelo y América TV por el regreso del icónico programa Bailando no han avanzado de forma positiva. A Tinelli no le convencen ni las condiciones económicas ni las propuestas artísticas de la cadena, lo que genera incertidumbre sobre su futuro en la televisión. “El conductor ya perdió mucho dinero con el ‘Cantando’ y el ‘Bailando’, sin resto para nueva aventura”, explicaron en el medio.

Las conversaciones con Juan Cruz Ávila no parecen llegar a buen puerto, y la situación es aún más compleja debido a una presunta deuda personal del empresario con uno de los principales accionistas del canal, Daniel Vila. De acuerdo con el periodista Jorge Rial, el conductor debe alrededor de un millón de dólares a Vila, lo que podría complicar aún más su permanencia en el canal.

Marcelo Tinelli rompió el silencio sobre si situación económica en Pasa Montagna, de Radio Rivadavia. Foto: Captura de video América TV.

¿Marcelo Tinelli dejaría América para volver a El Trece?

Mientras la situación con América TV se mantiene incierta, fuentes cercanas a Tinelli aseguran que el conductor tiene en mente volver a El Trece con su programa Bailando 2025. Según Jorge Rial, el futuro de Marcelo en la emisora de la calle Fitz Roy está en riesgo, y la posibilidad de que regrese al canal de su histórica trayectoria está tomando forma. “Antes de irse, a Tinelli le pueden llegar a pedir que solucione algunas cuentas pendientes que todavía tiene en América”, comentó Rial.

Lo que sí está confirmado es que la serie Los Tinelli, que retrata la vida del conductor y su familia, está siendo evaluada para una segunda temporada. Si bien aún no se sabe si la producción seguirá en pie en Amazon, los resultados que pueda arrojar en las últimas semanas podrían ser clave para determinar qué sucederá con la carrera del bolivarense.