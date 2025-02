Se reveló la infidelidad que descubrió Benjamín Vicuña cuando estaba en pareja con María Eugenia Suárez: "Entró a la casa y la encontró en un sillón con..."

María Eugenia Suárez, mejor conocida como "La China" Suárez, no ha dejado de ser noticia en las últimas semanas por todo el escándalo que protagonizan Wanda Nara y Mauro Icardi. Pero también, recientemente, se conoció si Benjamín Vicuña asistió o no al cumpleaños de Magnolia, la hija que tiene en común con la actriz.

Según informó Paula Varela en Intrusos, el artista asistió al festejo, pero que se encuentra muy enojado porque no le gusta que metan a sus hijos en el medio.

Los actores vivieron una historia de amor por seis años.

"Él está podrido y no le gusta que meten a los chicos en medio. Para él las cosas privadas que suceden, tienen que quedar en ese ámbito. Por eso no subió nada a las redes, sí había publicado de algo que él hizo con sus hijos, y me dicen que todo lo que subió Eugenia fue por canjes y lo tenía que hacer, pero él no se prestó ni a eso ni a nada que involucre su presencia, porque no quiere mezclar el nombre de su hija con los quilombos públicos que tiene su ex mujer", contó la panelista en el programa de espectáculos.

Mientras que, por otro lado, en Puro Show, Fernanda Iglesias reveló que Benjamín, cuando se encontraba en pareja con Suárez, descubrió que la ex Casi Ángeles le estaba siendo infiel.

Vicuña descubrió a Suárez con un famoso actor argentino.

Según contó la panelista en el ciclo conducido por Pampito y Matías Vázquez por Eltrece, la relación entre ellos ya venía mal, pero la situación en la que encontró a "La China" fue la gota que rebalsó el vaso.

"Esto pasó en la casa esa que ella le había hecho comprar en ese barrio que se conoce como Chacras de Murray. La cuestión es que Benjamín no pudo sobrellevar la situación y mucho menos aceptarla, perdonarla o superarla y eso terminó decidiendo que deje a la China", comenzó diciendo.

Esto fue lo que contó Fernanda Iglesias en Puro Show sobre María Eugenia Suárez y Benjamín Vicuña

"Benjamín Vicuña llegó a la casa y encontró a 'La China' teniendo sexo con Nico Furtado (Nicolás Furtado). Las cosas estaban mal entre ellos, pero eso determinó el punto final para la relación. Desde ese momento ya no hubo retorno", reveló.