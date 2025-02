Tras la accidentada entrevista que dio en A24, Javier Milei le dedicó unas categóricas palabras a Antonio Laje

En su regreso a la pantalla de A24, Antonio Laje entrevistó este lunes al presidente Javier Milei, y una serie de problemas de sonido complicaron la nota, a punto tal que el conductor hizo un descargo este martes en la señal de noticias del Grupo América, y luego el mandatario le dedicó unas categóricas palabras de apoyo desde sus redes sociales.

“Nosotros empezamos ayer, todos los estrenos tienen problemas. Ayer tuvimos muchos problemas, lo que pasó ayer no puede pasar, pueden haber algunos problemitas, pero lo que pasó ayer no tiene ninguna disculpa porque no tendría que haber pasado, mucho menos en una entrevista con un presidente”, comenzó Laje sobre los percances técnicos en la entrevista a Milei en A24.

Siguiendo con su descargo, el conductor expresó contundente este martes: “No sé qué pasó, por qué paso, yo me enteré cuando terminó el programa que había habido problemas y cortes de audio, muy raros, extremadamente raros, yo todavía no tengo respuesta porque todavía nadie vino a decirme ‘pasó esto’. En algún momento supongo que alguien podrá contarnos qué pasó, fue extremadamente extraño, extremadamente raro. ¿Pueden pasar irregularidades y desajustes? Sí, porque estamos empezando, estudio nuevo, todo nuevo, pero no semejante barbaridad, por eso, con mucha vergüenza, yo pido disculpas al presidente y a todos ustedes del otro lado. Con un estudio tambíen extrañamente lleno de gente, sobrepasado”.

El descargo de Antonio Laje tras los problemas de sonido en la entrevista a Javier Milei en A24

Tras disculparse con Javier Milei, Antonio Laje remarcó tajante: “Lo que pasó ayer fue una vergüenza nuestra y no debería haber pasado y tenemos que hacernos cargo”.

Poco después de la entrevista, el presidente aseguró en Radio Rivadavia que víctima de un "sabotaje" en los estudios de A24, ya que los dos micrófonos corbateros que el líder de La Libertad Avanza tenía en sus solapas se entrecortaron, y hasta en un momento de la nota se escuchó música de fondo cuando Milei habló sobre la importancia de su hermana en el Gobierno.

“Hoy di una entrevista a Antonio Laje, que lamentablemente han intentado sabotear. Interfirieron en el sonido cuando me estaban reporteando. Es una verdadera vergüenza que me haya pasado algo tan bochornoso… Pero como muchas otras cosas, no me sorprende”, sostuvo Javier Milei.

El mensaje de Javier Milei dedicado a Antonio Laje. Foto: X @JMilei.

Por último, uego de las disculpas de Antonio Laje al aire en A24, el presidente expresó categórico este martes desde sus redes sociales: “Muchas gracias Antonio Laje por tu grandeza. Tal como señalás, a pesar de todas las dificultades de tipo técnico y humanas, la nota dejó clara la hoja de ruta para MAGA (Make Argentina Great Again, en español Hacer a la Argentina Grande de Nuevo). Viva la libertad, carajo”.