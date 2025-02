La hija de un icónico actor de telenovelas acusó a un conocido conductor por fuertes ruidos de "nalgazos"

Este martes en Intrusos (América TV), mandaron al frente al conductor Tucu López por una particular acusación que le cruzó la actriz Jazmín Laport. Vecinos en Villa Carlos Paz durante la temporada de verano, el locutor y la artista quedaron envueltos en un picante ida y vuelta.

En el legendario programa de chimentos que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich compartieron un audio en el que se escucha a la actriz decir: "¿Qué haces Tucu? ¿Cómo te va corazón? Acá Jazmín Laport, tu vecina de abajo. Yo te pido por amor a Cristo con la mejor de las ondas si podes ser un poco menos ruidoso porque yo a veces estoy en reuniones o durmiendo y me levanto y digo: guau, como la pone esta gente, espectacular".

Luego, Jazmín Laport le pidió al Tucu López: "Pero si vos pudieses hacer algo para que acá abajo no se escuche tanto todo te lo agradecería una barbaridad porque lo vengo tolerando a pleno".

El audio de Jazmín Laport con un contundente reclamo al Tucu López

Pero el reclamo no terminó ahí, sino que la hija de Osvaldo Laport concluyó tajante: "Está todo perfecto yo mientras no me despierte en medio de la siesta o que no me entre como me pasó el otro día en el medio de un zoom el ruido de los nalgazos o el ruido de la cama que no se entiende si hay que llamar al 911, o hay que rescatar a la piba, o qué está sucediendo, yo con eso estoy y nos vamos a llevar muy bien".

Jazmín Laport y un particular pedido al Tucu López. Foto: Captrua de video América TV.

Por su parte, ante la queja de Jazmín Laport, el Tucu López argumentó que está viviendo en un complejo con las paredes "muy finas", y que su sommier tiene un desperfecto, por lo que fue a una ferretería para comprar unos clavos para arreglarlo.