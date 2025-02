Escándalo: Ivana Icardi disparó contra Wanda Nara y revelo el supuesto secreto oculto de la conductora

Ivana Icardi fue otra de las personas que se puso obviamente del lado de Mauro cuando comenzó todo el escándalo entre él y Wanda Nara. La hermana del jugador estuvo en la televisión española y allí dejó en claro que a la conductora de Telefe "le encanta el show", algo que resonó fuerte en las redes.

Sin embargo, esto no fue lo único que opinó Ivana, en su cuenta de X (Ex Twitter) sostuvo en su momento que Wanda es una "trastornada mental nivel infinito". Pero la hermana del jugador fue por más y escribió: "Mitómana, resentida, envidiosa y sin dignidad no son una buena combinación".

Es de público conocimiento que la apoya a Eugenia China Suárez quien vive un romance con Mauro Icardi tras la escandalosa separación que tuvo él con la madre de sus hijas. En las últimas horas, Ivana volvió a cargar la munición y disparó nuevamente contra Wanda.

La catarata de posteos de Ivana Icardi contra Wanda Nara. Foto: Instagram/ @angeldebritooki.

"Acá en Europa ya saben todos quién es, da vergüenza ajena, nadie la quiere cerca. Ahora falta que deje de engañar a las argentinas (lo digo en femenino porque solo la apoyan los que quisieran ser como ella) y ya estaríamos", sentenció duramente la hermana de Mauro.

Además, dejó en claro que "siempre recuerden, que aunque ella vaya de mujer exitosa y empresaria, les cuento el secreto... El gran casting sabana". En el último posteo explicó: "Quiero decir, las demás mujeres, a las que nos cuesta todo un poco más, a las que este tipo de cínicas sin escrúpulos nos ponen trabas... Tranquilas, no se desvíen del buen camino que la vida da recompensa".