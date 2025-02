El dato inédito que se reveló del vínculo actual entre María Eugenia Suárez y Benjamín Vicuña: "No le gusta que..."

El pasado viernes 7 de febrero, Magnolia, fruto del amor de María Eugenia Suárez y Benjamín Vicuña, cumplió 7 años y la actriz le hizo un increíble festejo de cumpleaños, que tuvo una temática de la serie animada Distroller.

Muchos se preguntaron si el actor asistió a la celebración que organizó su expareja y Paula Varela, en Intrusos, reveló los detalles del cumpleaños de Magnolia y también contó cómo es la relación entre Vicuña y Suárez hoy en día, en medio del escándalo entre Mauro Icardi y Wanda Nara.

Según Paula Varela, el actor asistió al festejo que organizó su expareja.

"Yo hablé con gente del entorno de él y tengo como el testimonio textual de lo que me dijeron, con respecto a él. Muchos especulaban sobre si había ido o no, porque él ya le había festejado a Magnolia antes", comenzó contando la panelista.

"Él fue, estuvo en el mismo lugar que Mauro Icardi, pero lo que me dicen es que a él no le gusta, para nada, y está muy enojado porque no le gusta que se hable de los menores, o sea de sus hijos", explicó Varela.

"Él está podrido y no le gusta que meten a los chicos en medio. Para él las cosas privadas que suceden, tienen que quedar en ese ámbito. Por eso no subió nada a las redes, sí había publicado de algo que él hizo con sus hijos, y me dicen que todo lo que subió Eugenia fue por canjes y lo tenía que hacer, pero él no se prestó ni a eso ni a nada que involucre su presencia, porque no quiere mezclar el nombre de su hija con los quilombos públicos que tiene su ex mujer", contó Paula.