Tras la confirmación de que tendrá programa propio en canal América, Yanina Latorre reveló si se baja de LAM

Un gran revuelo en las redes sociales se generó luego de que Rodrigo Lussich revelara que Yanina Latorre tendrá programa propio en canal América, la panelista reveló si seguirá siendo parte de LAM en la misma señal, o si se bajará del exitoso programa de chimentos de Ángel de Brito.

A partir de la confusión de sus seguidores, Latorre se encargó de aclarar los tantos desde sus historias de Instagram, dejando en claro cuál será su futuro en el aire de canal América.

"No me voy de LAM. Voy a hacer los 2 programas. Ya les contaré más. Qué nervios, no?", explicó Yanina Latorre a través de un posteo que dejó tranquilos a sus fans.

Yanina Latorre despejó las dudas de sus seguidores sobre su futuro en LAM. Foto: Instagram @yanilatorre.

Según anticipó Rodrigo Lussich en su cuenta de X, el ciclo que conducirá Yanina Latorre oficiará como previa de LAM, con emisiones de lunes a viernes de 19 a 20 en la pantalla de canal América.

El nuevo envío comenzará a salir al aire a partir de marzo, y seguramente algunos de sus contenidos más candentes serán ampliados en LAM.