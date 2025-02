La foto subida de tono con la que Wanda Nara encendió las redes sociales

Wanda Nara está disfrutando de unos días de playa junto a L-Gante y en las últimas horas compartió diferentes postales de su escapada a Pinamar donde decidieron viajar junto al artista y amigos. Todo esto se dio en medio del viaje que realizó Mauro Icardi con Eugenia China Suárez.

Lo cierto es que a diferencia de la conductora y el cantante, el jugador armó las valijas debido a que tenía que declarar en la Justicia de Italia. Esto lo expresó Yanina Latorre en su cuenta de Instagram y subrayó que "Mauriño (Icardi) declaró ayer. Haganme caso y compren pochoclos", expresó.

Mauro además se mostró paseando por Italia y según la panelista ya se encuentran en Estambul. Algo que para muchos usuarios es un dardo contra Wanda Nara, ya que expresó en diferentes chats que no le gustaría que Eugenia Suárez esté conviviendo en la casa de Turquía.

Difrutando de la pileta. Foto: Instagram/ @wanda_nara.

Sin embargo, en estas últimas horas Wanda disfrutó junto a Elián Valenzuela de la playa y lo compartió en sus redes sociales. En el carretel de imágenes salian fotos de ella y también de L-Gante, rápidamente se volvió viral, sus seguidores no tardaron en dejarle mensajes.

La foto que encendió las redes sociales. Foto: Instagram/ @wanda_nara.

"Estar con quien te ame"; "Wanda for ever! No te llegan ni a los talones Reina!"; "Ella ni necesita aparentar nada porque lo tiene todo , un amor ,plata y un ex dolido". Estos fueron algunos comentarios que le dejaron a la conductora de Telefe en el posteo que llegó a más de 700 mil likes.