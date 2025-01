Revelan quién es la sobrina política de Ingrid Grudke con la que su ex la engañó

Los escabrosos detalles detrás de la separación de Ingrid Grudke y Martín Colantonio, que fueron expuestos en el programa A la tarde (América TV), despertaron la curiosidad de muchos al querer saber quién es la sobrina política de la modelo que fue la amante con la que la engañó su actual expareja.

Pues bien, se trata de Andrea, quién hoy es la exmujer de Santiago, el sobrino de Ingrid Grudke. El periodista Luis Bremer, en el ciclo encabezado por Karina Mazzocco, reveló: "La historia comienza en 2018 cuando Ingrid estaba en Mar del Plata y conoce a Martín en un parador de la zona del faro. Ella tiene dos sobrinos muy queridos, y hay uno que estaba casado y quería que su esposa conociera el mar. Ingrid le dijo que fueran y se quedaran en su departamento".

Siguiendo con el triste relato, el panelista sumó un importante dato sobre una de las advertencias que Grudke recibió sobre el engaño agregando: "La empleada doméstica del departamento donde se instalan Ingrid y Martín en Posadas le dice: 'Señora, discúlpeme el comentario, pero algo pasa entre Andrea y Martín'. Andrea era de tal confianza que dormía en el departamento cuando se quedaba en Posadas porque ella vivía en otra localidad".

Los detalles sobre quién es la sobrina política de Ingrid Grudke con la que su expareja la engañó

El especialista en espectáculos, aportó detalles sobre el lugar que ocupaba laboralmente la sobrina política de Ingrid Grudke, en los emprendimientos que tenían en común con su pareja en ese momento, revelando: "A tal punto era la confianza que Andrea fue quedando como la mano derecha de ellos en muchos locales, porque ellos viajaban todo el tiempo y en el 2023, en octubre la ascienden como una especie de manager de esta empresa que se llama Colmar".

Por último, Luis Bremer sigue sumando más información sobre la sobrina de la físicoculturista, que fue la amante con la que su ex la engañó, exponiendo: "Colmar era una empresa de Martín, de un solo local en Mar del Plata, que gracias a la inversión de Ingrid y a los contactos y la imagen de Ingrid, termina siendo una empresa importante de siete locales. Ella decidió no creer hasta que vino una amiga de Ingrid y le dijo ‘hay algo que no estás viendo". A lo que al referirse a la sobrina de Ingrid Grudke agregó: "Andrea, la esposa del sobrino de Ingrid, decidía ante la ausencia de ellos dos en el pago de sueldos, la inversión publicitaria, algunas compras de mercadería... Era más allá de una gerencia, era como una socia más"