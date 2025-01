Un histórico panelista se bajó de Intrusos y Marcela Tauro hizo un anuncio clave sobre el programa

A poco más de una semana para que comience una nueva etapa de Intrusos (América TV), que marcará el regreso de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich a la conducción del clásico programa de chimentos, este viernes Guido Záffora se despidió del ciclo y Marcela Tauro hizo un anuncio clave sobre lo que vendrá.

En medio de un clima de emoción, la periodista que está oficiando como conductora de Intrusos en este paréntesis previo al desembarco de las mencionadas figuras, le dijo adiós a la locutora del envío y también a Záffora, quien continuará en la pantalla de canal América pero en DDM, a partir del 10 de febrero.

A partir del lunes 10 de febrero, Intrusos celebrará sus 25 años en la televisión con nuevo equipo, y Marcela Tauro será la única panelista que seguirá en el equipo. "Hoy es un día especial empezó parte de la despedida... Toca despedir a parte del equipo, anunció la periodista sobre el rumbo que tendrá el programa durante la próxima semana. Luego, saludó a la locutora que llegó a su último día de trabajo y también al mencionado periodista.

Guido Záffora se despidió de Intrusos

Al tomar la palabra, Guido Záffora enfatizó: "Fui muy feliz en Intrusos, desde la etapa de Rial. Tuve la suerte de estaqr en dos etapas. A mí me encanta estar en América.. Intrusos es camaradería, es buena onda, siempre nos llevamos bien y la puteada fue en cámara y después atrás el abrazo. Los quiero mucho".

Mientras que Marcela Tauro no solamente elogió a Guido Záffora, sino también al resto de los integrantes de Intrusos, por haber seguido en el ciclo durante este lapso de transición. "Les quiero agradecer a todos por estar en esta etapa, me emociona, porque sabían que iban a cambiar de rumbo y me hicieron el aguante. Muchos sabían que iban a cambiar de rumbo, podrían haber elegido otro programa y se quedaron... Ojalá chicos la vida nos encuentre", finalizó emocionada la periodista.