Estalló la rivalidad entre Zaira Nara y Agustina Wernicke, la exmujer del polista Facundo Pieres

Este viernes, Guido Záffora reveló en Intrusos (América TV), que el novio de Zaira Nara, el polista Facundo Pieres, le hizo un increíble pedido, el año pasado, a su exmujer Agustina Wernicke, lo que alimentó aún mas la tensa relación entre las dos.

El periodista contó de que se trataba el desopilante pedido que hizo Facundo Pieres revelando: "El año pasado Facundo llamó a su ex mujer Agustina para que no vaya al mismo gimnasio que Zaira porque ahora ella vive en la Orqueta, por donde vive Zaira. A lo que la ex contestó chup..."

Guido sumó un dato al referirse a la relación que existe entre Zaira Nara y la expareja de su novio, por lo que agregó: "A ese gimnasio va Paula Chaves que cuando se cruzan con Zaira es hola y nada más". Esto contrasta con la realidad que viven los dos hijos en común entre Agustina y Facundo que se llevan muy bien con los de Zaira.

"Desde que se conocieron los nenes se llevaron bien al instante, salen corriendo a recibirlos, pero Zaira mira desde la ventana", continuó el periodista relatando brevemente como es el vínculo entre los pequeños de ambas familias en contraposición al que tiene la hermana de Wanda con Wernicke . "Zaira nunca recibió a Agustina, ella planteó llevarlos a pasear a los nenes y Zaira no quiso", con esta información el especialista en espectáculos da cuenta de la mala relación que genera Zaira Nara con los hijos de Facundo Pieres.

Guido Záffora contó los detalles detrás de la tensa relación entre Zaira Nara y la exmujer de su actual novio

Otra escandalosa situación que Záffora le contó al panel, tiene que ver con otro peculiar pedido que Facundo Pieres le hizo a su exmujer, por lo que el periodista expuso: "Antes de este verano, Facundo le pidió a Agustina que no pase por la playa de Punta del Este cuando estén sus hijos con Zaira a lo que la ex le dijo: '¿vos te pensás que si estoy caminando no voy a saludar a mis hijos que están con tu novia? Estén con quien estén"

Cabe recordar que el polista recientemente hizo una inesperada declaración sobre el escándalo que vive Wanda Nara, la hermana de Zaira Nara, en la que refirió: "Yo digo lo que pienso, siempre. Tengo esa confianza con Zaira como para poder hablarlo también. Siempre me dio esa cuota de confianza, que no es fácil en una familia tan popular. Hay muchas cosas que no me gustan y no quiero ser parte”