Romina Manguel fue letal con Elba Marcovecchio luego de que la abogada afirmara que fue amante de Jorge Lanata: "Vomitivo"

El pasado martes 14 de enero, Elba Marcovecchio brindó una nota para LAM a dos semanas del fallecimiento de Jorge Lanata. En un momento de la entrevista, la abogada reveló que Romina Manguel fue la amante del periodista y dio a conocer los mensajes que se enviaban.

"Él me contó que había tenido una relación con ella. Pero cuando nosotros estábamos casados, le mandaba mensajes particulares. Por ejemplo, 'Lo que te haría por una cartera Hermès'", contó la viuda de Lanata.

Este fue el momento en el que Elba Marcovecchio reveló en LAM que Romina Manguel fue amante de Jorge Lanata

Y la respuesta de la periodista no se hizo esperar. Este miércoles por la mañana, la comunicadora le respondió a Marcovecchio con un extenso y duro mensaje a través de su cuenta de X (@rominamanguel).

"Lanata, hoy se te extraña más. Porque no sé que hubieses hecho si escuchabas a tu señora esposa hablar así como habló de tus hijas, de sus madres, ellas, tus verdaderos amores. Ya no sé si es gracioso que insista con que fuimos amantes. O que intercambiábamos favores sexuales. Nadie que te haya conocido puede creerlo. Tu carisma, inteligencia, dulzura hicieron la magia que ni mil Hermès podrían hacer frente a mujeres de bien que se enamoraron tanto de vos. Creer que necesitabas transacciones como por ejemplo entregar un depto en el Estrogamou 'por amor' me resulta vomitivo. Y ajeno", dice la primera parte del escrito de Manguel.

El contundente mensaje de la periodista tras los dichos de la abogada. Créditos: captura de pantalla X @rominamanguel.

"Tuvimos más intimidad siendo amigos y agarrándonos de la mano en noches tristes y heladas que la qué tal vez, llegaste a tener en una relación de pareja con anillo y todo", continuó la conductora.

Y finalizó pidiéndole disculpas a Lanata por "el enchastre": "Posta es la primera vez que me pregunto si también te hubieses cagado de risa de esto. Vos que nos decías que nos cagaramos en todo, tranquilo. Las chicas son dos Lanata auténticas. Y sus madres dos leonas. Van a estar bien. Love you so".

Momentos después, la conductora compartió un nuevo posteo en X. Créditos: captura de pantalla X @rominamanguel.

Sin embargo, unos momentos después, Romina Manguel volvió a la carga con un nuevo y letal posteo contra Elba Marcovecchio: "Y seamos adultos y digamos todo. La animosidad de Elba hacia mi no tiene que ver con Jorge. Ni siquiera por no haber sido ella parte de la historia de Lanata como le hubiese gustado. Mi amistad con Burlando la detona. No sabe qué me puede haber contado de su larga y fallida relación laboral. Tranquila. Acaban de enterrar a JL (Jorge Lanata). Ese m, tu puterío es otra historia y jamás le hubiese dicho nada a Jorge porque si, estaba muy enamorado de vos. Hace el duelo en paz y déjalas a sus hijas hacerlo también. Gracias".