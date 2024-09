Las confesiones hot de Gonzalo Heredia sobre sus preferencias sexuales: "Me calienta que..."

Ya son varias las celebridades que han optado por volcarse al streaming. A mediados de julio de este año, Gonzalo Heredia, Esteban Lamothe y Galia Moldavsky debutaron en el canal de streaming Blender con su programa Galanes en Temporada Baja, y hace pocos días, Heredia sorprendió a la audiencia al sincerarse sobre sus preferencias sexuales.

"Me calienta mucho la media y me gusta mucho que esté medio floja. O sea, ¿viste la punta de la media? Medio floja. Me calienta mucho eso", empezó diciendo el actor.

"Galanes en Temporada Baja" llegó a Blender el pasado martes 16 de julio. Créditos: captura de pantalla Youtube Estoesblender.

Acto seguido, Gonzalo confesó otro de sus fetiches a la hora del sexo: "Y te voy a tirar otra más, que no tiene nada que ver con la media. La pierna cuando te raspan los pelos...¿Viste el ‘raspaje’? Esa lija...", lanzó muy pícaro el artista. "¿En el pubis o en las piernas?, le consultó Lamothe. "Lija. Vos me das lija y papi está...", completó Heredia.

"Qué lindo encontrar una media y un calzón sucio en el fondo de la sábana allá abajo", festejó Esteban.

Esto fue lo que dijo Gonzalo Heredia sobre sus preferencias a la hora de tener sexo

Pero la cosa se puso más picante. "¿Bombacha puesta y después se la sacás?", le preguntó Esteban Lamothe al actor de Malparida, a lo que él respondió: "Me gusta mucho la bombacha corrida y me gusta que el algodón esté medio roto, medio gastado". “Un cabeza, básicamente", finalizó diciendo Gonzalo Heredia, dejando de lado otros fetiches muy populares, como la lencería de encaje.