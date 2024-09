El picante comentario de Baby Etchecopar por el regreso de Viviana Canosa a la radio: "Cada vez que ella vuelve..."

Después de ausentarse por varios meses de los medios, Viviana Canosa reveló que vuelve a la radio. Recordemos que la periodista renunció a su programa radial en El Observador en diciembre del año pasado, y, en enero de 2024, dejó LN+.

Fue a través de su cuenta de Instagram (@Vivianacanosaok) donde comunicó que regresará a la radio y lo hará en Radio Rivadavia el próximo sábado 14 de septiembre.

Uno de los posteos que realizó la periodista para comunicar su retorno a la radio. Créditos: captura de pantalla Instagram Vivianacanosaok.

En Socios del Espectáculo, le consultaron a Baby Etchecopar por su futura colega en Radio Rivadavia. "Me parece bien que vuelva, no sé si la prohibieron o se prohibió sola. Me pone bien que vuelva Viviana", expresó el periodista.

"En su momento, cuando se fue de América quedamos que todos eran alcahuetes menos ella. ¡Me censuraron, no! Fue una orden de no pasar escraches de nadie. Hay que decir me voy porque me llamaron de La Nación y no porque me censuraron", dijo picante el conductor de Basta Baby.

Baby fue entrevistado en un móvil de "Socios del Espectáculo". Créditos: captura de pantalla Youtube Eltrece.

Y concluyó: "Vuelve porque sino no trabajás de esto, desaparecés. Cada vez que ella vuelve a laburar me pone feliz, me parece que es una voz que hace falta. Ojalá que venga picante y disidente con este gobierno".