La durísima información que revelaron sobre la crisis de Pampita y Roberto García Moritán: "Él le quiso hacer creer que..."

Desde hace algunos días se viene rumoreando que Pampita y Roberto García Moritán se separaron. El pasado miércoles 18 de septiembre, Yanina Latorre reveló en Los Ángeles de la Mañana (LAM) que la pareja está separada y que esta información se la brindó "alguien del entorno cercano de Pampita".

Sin embargo, al día siguiente, el político desmintió su ruptura con la conductora a través de un comunicado en su cuenta de Instagram. Pero Pampita no dijo nada al respecto.

El comunicado que compartió el político en Instagram el pasado jueves 19 de septiembre. Créditos: Instagram Robergmoritan.

Este miércoles, Ángel de Brito contó en su cuenta de X que ellos no sólo están separados, sino que también ya están realizando los trámites de divorcio.

En medio de toda esta polémica, en LAM hablaron sobre este tema y dieron una fuerte información.

Yanina Latorre reemplazó este miércoles a Ángel de Brito en la conducción de LAM. Créditos: captura de pantalla Youtube América TV.

"Pampita y Moritán no sólo están separados, sino que también van a divorciarse. Anoche Carolina salió a cenar con sus amigas, estuvo en un cumpleaños en Gardiner, es verdad que ya no tenía el anillo de casada. Ella ahí contó que es definitivo, que ya están con abogados pero todavía están viviendo bajo el mismo techo", comentó Yanina Latorre.

"Teóricamente él no le perdona a ella la cantidad de horas que trabaja, ¡es un atrevido!. Porque quiero contarles que del cien por cien que se gasta en esa familia, noventa los pone Pampita y Moritán, diez. Sí hay infidelidades, pero a ella no le jode eso tanto como la imagen de ella que se está arruinando por él, por presunta corrupción, los nombramientos y todo lo que rosquea. Incluso parece que del Gobierno de la Ciudad lo quieren echar antes de fin de año, están esperando que pase todo esto y quieren que firme la renuncia", sumó la panelista del ciclo de América TV.

En el programa de espectáculos se habló sobre la crisis de la pareja. Créditos: Instagram Robergmoritan.

Luego, Latorre explicó: "A Pampita lo que le jode es la imagen de ella, porque es una chica que ha tenido escándalos como que la engañó Vicuña o se peleó con Nicole, pero esto de estar al lado de alguien que puede quedar marcado por la corrupción, no".

Y se explayó: "No quiere quedar pegada, ella es una laburante, honesta y trabajadora. Y esto no es una operación política porque él no es tan importante para que lo carpetee nadie. Ahora él es un encantador de serpientes, ella lo conoció como empresario. Ahora para casarse con Carolina, él vendió el diez por ciento de su restaurante. Él invirtió, ella creyó que él iba a aportar y con esto no estoy diciendo que a Pampita le importe la plata, pero Roberto al principio también le pidió plata a amigos, tardó en devolverla, incluso le mandaron carta documento. Él necesitaba guita, no porque ella le pidiera, sino que le quiso hacer creer que estaba a la altura y que podían vivir de determinada manera".