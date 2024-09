Yanina Latorre destruyó a Pablo Duggan tras el escándalo con Mariana Brey: "Es el típico..."

Pablo Duggan y Mariana Brey son noticia de nuevo por otro cruce en la pantalla chica. Este martes en Duro de Domar hubo un debate sobre el escrache a Juan Grabois en el aeropuerto de Ezeiza. La comunicadora comentó que no avala la violencia, pero opinó que el político "sobreactuó la reacción".

Esto enfureció al conductor del ciclo, quien fue durísimo con Brey: "Tu aporte es horrible porque vos querés justificar que lo hayan puteado a Grabois y yo creo que eso es perverso. Buscate otra excusa para criticarlo, pero no esa. Estamos discutiendo si el que piensa distinto es agredido en la vía pública. Yo fui agredido y espero que vos, que ahora tenés mucho posicionamiento...".

Mirá el tenso momento que se vivió entre Pablo Duggan y Mariana Brey

En ese momento, Mariana quiso contestarle al periodista, pero él no la dejó y dijo con un tono elevado de voz: "¡No! ¡No puedo así! Vamos al próximo tema ¡Me hinché las pelotas! Vamos a hablar de Córdoba, dale... ¡Me rompió las pelotas!".

Por otro lado, cuando se tocó este tema en El Observador, Yanina Latorre se puso del lado de Mariana Brey y fue lapidaria con Pablo Duggan.

La conductora opinó sobre el episodio entre los periodistas. Créditos: captura de pantalla Youtube El Observador 107.9.

"Yo banco lo que dice Mariana. Es un violento. Es el típico conductor que si no pensás como él, te calla y te bardea. Además tiene el tupé de dárselo vuelta, porque le dice 'si alguien no piensa como vos lo bardeás', ¿y él qué está haciendo?", lanzó la panelista de Los Ángeles de la Mañana (LAM).

"Y lo que estaban debatiendo, por supuesto no hay que bancar los escraches, pero sí también creo que Grabois sobrereaccionó. Además, Pablito trató a Brey de perversa por decir esto ¿No se puede pensar distinto? No se puede ningunear así a una compañera. Yo no estaría cómoda con ese tipo porque es muy violento, es complicado", expresó Latorre.