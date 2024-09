Connie Ansaldi salió al cruce de Pamela David por un llamativo comentario sobre Javier Milei

Pamela David, una de las conductoras estrellas de América TV, habló sobre el presidente Javier Milei en una entrevista que dio a Radio con Vos, durante el programa matutino conducido por Jairo Straccia, Buenas Tardes China. En medio de sus declaraciones, además de decir que dio "todo" para que el libertario no fuese presidente, hizo un comentario que provocó distintas reacciones.

"A mi Milei... no digo que lo sea, quiero ser muy cuidadosa con lo que voy a decir, pero... simil características de las personas que tienen Asperger (trastorno del desarrollo que se incluye dentro del espectro autista), que no registran y dicen lo que piensan. Mucha gente dice 'bueno, es natural, dice lo que piensa y no la caretea'. Y yo creo que un filtro, cuando sos el mandatario principal, deberías tener", expresó la conductora.

Estas declaraciones provocaron la reacción de Connie Ansaldi quien, a su modo, salió en defensa de las personas con Síndrome de Asperger.

"Personas con Asperger: Elon Musk Einstein Tomas Jefferson Isaac Newton Spielberg Nikola Tesla Steve Jobs Satoshi Tajiri Dan Aykroyd (Solo por mencionar algunos). POR QUÉ SERÍA ALGO MALO? Al contrario. Son honestos, literales y a diferencia de OTROS: no mienten. Además de ser en general: brillantes. Dejen de etiquetar", fue el punzante comentario.

Antes de ese comentario, Pamela David había declarado que "hoy siento que Javier Milei no es quien gobierna. Los grupos políticos y los verdaderos son los que toman decisiones, creo, y ojalá me equivoque".