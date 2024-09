La confesión de Marcela Pagano en medio de los rumores de un romance con Roberto García Moritán

La separación de Pampita y Roberto García Moritán es una de las noticias más resonantes en el mundo del espectáculo, ya que la pareja no parecía estar atravesando ningún problema. Sin embargo, los rumores de infidelidad por parte del Ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llevaron al mal presente de la pareja.

Marcela Pagano podría haber sido la tercera en discordia, la persona con la que el político habría estado durante su relación con la conductora. Al conocerse este rumor, circuló una vieja confesión de la periodista, donde admitía haber tenido un apasionado romance con un político.

Moritán y Pampita en los últimos Martín Fierro

"Cuando uno es periodista, generalmente está en un mismo círculo con políticos, economistas... Es parte de tu vida, de tu trabajo. Tengo que confesar que me enamoré de un funcionario, fue amor, por lo menos de mi parte. Creo que de su parte también, que había sido correspondido y que no pasó a mayores por un único motivo, y fue justamente político" había dicho en su momento, ante la consulta de un seguidor, durante un video que publicó en su canal de YouTube.

Sin embargo, otro aspecto de la respuesta podría hacer pensar que no se trataba de Moritán, quien en ese momento se acercaba al PRO para las elecciones en CABA, pero la mención en su momento parecía hacer referencia a un funcionario del anterior gobierno nacional.

"El hecho de que yo trabajaba en un medio que estaba en guerra total con el gobierno para el cual él estaba trabajando, hizo que él decidiera mantener la envestidura. Incluso cuando se fue de la gestión, decidió no blanquear la relación conmigo. Y eso a mí me rompió el corazón, porque para mí era un trabajo, yo no veía en la ideología un problema para que dos personas estuvieran juntas, pero evidentemente él sí y eligió la política" fue su razonamiento.

Marcela Pagano, hoy miembro de la Cámara de Diputados

Más allá de esta última aclaración, en las redes no dejaron pasar este recuerdo y hay muchos que se encuentran convencidos que la actual diputada por La Libertad Avanza estuvo con el ex marido de Pampita Ardohain.