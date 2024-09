La hija de Yuyito González contó su reacción al enterarse del romance con Javier Milei

El noviazgo entre Yuyito González y el presidente Javier Milei avanza a pasos rápidos y la conductora y actriz anunció que pronto podría mudarse a la Residencia de Olivos. Su hija, Brenda Di Aloy será una de las nuevas participantes del Cantando 2024 y contó sus sensaciones al enterarse del vínculo amoroso.

Invitada a Noche al Dente, el ciclo de América, la hija de la conductora de Empezar el día relató con humor cómo se enteró de que el primer mandatario era la nueva pareja de su madre.

"Yo estaba acostumbrada a una mamá muy tranqui, que se quiso ir de todo el ‘flashazo’ y de repente... Primera dama, cadena nacional y no se calla”, contó Brenda, al ser consultada sobre la presencia de su mamá en el Congreso, el día que Milei presentó el Presupuesto 2025.

¿Cómo nació el romance entre Yuyito González y Javier Milei según Brenda?

La joven cantante dio detalles de cómo se enteró del romance: “Yo estaba en casa y de repente escucho que mi mamá a las 2 de la mañana estaba hablando por teléfono. ‘¿Qué hace mi mamá?’, pensé. Eran las 3 de la mañana y yo decía ‘¿con qué amiga está hablando hasta esa hora?’”.

“Al otro día le pregunté en el desayuno y se puso medio misteriosa. Otro día tuvo una cena, más misterio. ‘¿Con quién vas?’, le pregunté. Misterio hasta que un día me dice ‘con Javier’”, recordó.

Brenda es hija de Yuyito y César Di Aloy. Foto: Instagram

Brenda contó que, en ese momento, no le cayó nada bien. “Yo le dije ‘mamá, estás ‘flashando’. ‘No te metas en esa’. A partir de ahí la señora decidió no contarme nada y todo lo siguiente me enteré por los medios”, contó y aseguró que se enteró que habían oficializado el noviazgo por los medios.

"Su primera cita me enteré mirando la tele. ‘¿Esa es mi mamá en el teatro?’, dije. Les escribí a mis hermanos y me respondieron ‘sí, ¿no sabías?’. Le contó a todos mis hermanos menos a mí”, explicó la hija de Yuyito González.

Sin embargo, al día de hoy Di Aloy y Javier Milei mantienen una buena relación. En una reunión, aprovechó para conversar con él, aunque confesó: “No entendí nada de lo que me respondió. Te habla con unos términos tan técnicos, términos económicos, que quería empezar a ‘googlear’ todo lo que me estaba diciendo”.

“Tuve que poner una carita así de que entendía y le dije ‘te agradezco’”, contó entre risas.