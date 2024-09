En medio de un escándalo, El Trece perdería a una de sus más conocidas conductoras que se iría a Telefe

En estos últimos días, se intensificaron las versiones de que Sandra Borghi abandonaría El Trece en medio de conflictos con directivos del canal, y la conductora podría aceptar una presunta y tentadora oferta por parte de Telefe.

Entre las rispideces que se le atribuyen a la periodista con la cúpula que comanda El Trece, se ha hablado de la acusación de la accionista Vanesa Defranceshi Sadi contra Sandra Borghi, al señalar que la comunicadora se puso abiertamente en defensa de Fabiola Yañez en la denuncia que la exprimera dama le cruzó a Alberto Fernández por violencia de género. Además, se había dicho que la comunicadora habría gastado viáticos destinados al desempeño laboral en asuntos personales.

Este viernes en A la Tarde (América), Luis Bremer comentó sobre la situación laboral de la conductora que es figura en El Trece: "Tiene tres propuestas. Se iría por la negativa y por la positiva. La negativa tiene que ver con situaciones que vivió en su actual empresa y que tuvo que acentuar su atención psicológica, tuvo que duplicar sus consultas con su psicólogo. Y, por la positiva, porque se están hablando de cifras que superarían el dinero que gana hoy".

Sandra Borghi podría cambiar de pantalla. Foto: Captura de video El Trece.

Luego, el periodista de espectáculos señaló que Sandra Borghi pasaría a Telefe, pero que también la llamaron de LN+. En caso de concretarse su pase a la señal de mayor audiencia de la televisión abierta, según Luis Bremer, Sandra Broghi acompañaría a Rodolfo Barili en reemplazo de Cristina Pérez, quien dio un paso al costado luego de que su pareja, Luis Petri, asumiera como ministro de Defensa.

Por su parte, hace unos días Yanina Latorre aseguró que desde El Trece le hicieron un duro reclamo a Sandra Borghi. "Se tomó unas vacaciones de la nada porque el canal no la estaba bancando y estaba enojada. Antes de volver hizo un posteo dramático, exponiendo un poco al canal. Hoy, cerca del horario del mediodía cuando le tocaba conducir el noticiero, entró y la llamaron los directivos. Se armó una reunión larga y complicada, no salió al aire, hubo llantos y gritos. Le dijeron que tenía que bajar un poco el perfil, que no le gustaba al canal que posteara este tipo de cosas", precisó la panelista de LAM (América).

De momento, Borghi no se ha referido a su presunta voluntad de abandonar El Trece para pasar próximamente a la pantalla de Telefe.