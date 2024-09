Vibarco: "El futuro de la industria musical está en Argentina"

El talentoso cantante y compositor Vibarco lanzó su sencillo “Borracho” a través del sello Official Status, que acaba de anunciar un acuerdo con Virgin Music Group. La canción, escrita por el artista colombiano, cuenta con la colaboración del renombrado artista Fuego y explora la experiencia personal de Vibarco sobre una ruptura, encapsulando el sentimiento de “no sabes lo que tienes hasta que se ha ido.”

Creada en Florida, "Borracho" fue escrita por Vibarco y producida por Noize, logrando una mezcla única que combina melodías emotivas con ritmos cautivadores. La canción cuenta la historia de una relación que terminó, dejando un fuerte impacto en Vibarco y reflejando las emociones complejas que surgen al darse cuenta demasiado tarde de lo que realmente importa.

Este lanzamiento marca un nuevo capítulo en la carrera de Vibarco, destacando su crecimiento artístico y la evolución de su sonido. La colaboración con Fuego añade un toque especial al sencillo, aportando una dinámica fresca y enérgica que complementa a la perfección la esencia de la canción.

Vibarco estuvo en Argentina durante dos semanas.

MDZ dialogó mano a mano con el cantante colombiano que reflexionó sobre la música colombiana y su hermandad con la argentina.

- ¿Qué es lo que más te gusta de Argentina?

- Desde la comida hasta la joda, la ciudad, el clima, pero primero la gente. Para mí los lugares los hace la gente y siempre acá en Argentina hay grandes amigos y mujeres espectaculares.

- ¿Y de la música argentina qué te gusta, qué has escuchado?

- Es lo mejor para mí, es la razón por la que estoy acá. Hace como dos años vengo viéndolo como compositor y estando en estudios, viendo lo que están haciendo, viendo hacia dónde va la industria, las libertades que están tomando, el talento que hay. Y personalmente pienso que el futuro de la industria latina está naciendo aquí en Argentina en este momento.

- ¿Sí? ¿Para tanto?

- Te lo juro, te lo juro. O sea, lo digo sin pelos en la lengua. Lo vengo diciendo, vi lo que está pasando con Emilia, lo vi hace tres años. Incluso tengo la evidencia de ello, diciéndole al equipo como que, "parce, esta nena la va a romper". Vi también lo que estaba pasando en los inicios con Milo J, que lo escuché. Dije, "este pelado la va a romper". Entonces, creo que la gente está pidiendo mucha más diversidad y Argentina está dando eso.

- ¿Y eso que ustedes tienen a Karol G, a Shakira, a Maluma, a Juanes?

- Es que en Latinoamérica hay mucho talento, pero yo por mis gustos y por la apuesta que estoy haciendo, lo veo mucho acá. Y los proyectos en los que me estoy involucrando ahora tienen mucho de lo que se está haciendo aquí.

- ¿Cómo es trabajar con gente tan trascendente a nivel mundial como Juanes?

- Es una fortuna realmente porque se puede aprender mucho de ellos. A fin de cuentas, me dediqué a la música porque es algo que me gusta, porque admiro mucho a los artistas con los que trabajo. Se aprende mucho de ellos, no tanto en lo musical, que sí muchísimo, pero también como persona. Cómo piensan, cómo se mueven. Y lo estoy aplicando ahora a mi proyecto de solista.



- De ese niño que jugaba a imitar a Juanes, al artista de hoy, ¿cómo fue la evolución y qué mantenes de esa inocencia?

- Siempre trato de que la creatividad no se pierda. Yo siento que muchas veces ya no disfruto tanto la música como la disfrutaba antes, desde la parte de consumidor. Lo que más me gusta es cuando estoy cantando. No cambiaría mi trabajo por nada. La gente que conozco es lo que más valoro. Los artistas se han vuelto mis amigos. Y la gente que he conocido, pues, es muy bonito. Se aprende mucho.

- ¿Qué se viene para lo que queda del año?

- Estamos enfocándonos mucho en otros mercados, porque hemos visto que nos han dado muy buena acogida en Argentina, en España, en México. Entonces, estamos acercándonos a artistas fuertes en esos territorios con los que ya he trabajado como compositor.