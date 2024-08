La comedia romántica de Netflix que está conquistando la plataforma de streaming por su atrapante historia de amor

"Qué hermosa película vi anoche por Netflix, Al borde del abismo. No es sólo de amor, ¡la cantidad de mensajes subliminales de vida que transmite es increíble!. Sí, hasta me hizo llorar. ¡Y la música que tiene!" fue el comentario que hizo un usuario de X después de ver Al borde del abismo (Find me falling, título original).

Y es que esta película se está quedando con la audiencia de Netflix. Al borde del abismo es una comedia romántica que se estrenó en Netflix el pasado viernes 19 de julio. Desde que se lanzó el film en la plataforma de streaming, se ha mantenido dentro de la lista de las diez películas más populares en Netflix. El largometraje dura poco más de una hora y media.

"Al borde del abismo" es una comedia romántica. Créditos: Instagram Vic.nic__.

"Tras el fracaso del disco con el que pensaba regresar al éxito, una estrella de rock se muda a Chipre, donde lidia con visitantes inesperados... y encuentra a un viejo amor", cuenta la sinopsis de Netflix.

Mirá el tráiler de Al borde del abismo

El film se rodó en la isla de Pegeia y también en Nicosia, la capital de Chipre.

Esta propuesta fue dirigida y guionada por Stelana Kliris. Quienes participan en este largometraje son: Harry Connick Jr.; Agni Scott; Ali Fumiko Whitney; Clarence Smith; Tony Demetriou; Aggeliki Filippidou; Lea Maleni; y Athina Roditou.