Ángel de Brito sorprendió con una confesión sobre su vida sentimental

Si bien no suele hablar de su vida sentimental, Ángel de Brito sorprendió a sus seguidores de Instagram con una revelación inesperada, luego de que un usuario le consultar por su presente más íntimo.



Como hace casi a diario, el conductor de LAM respondió preguntas en sus historias de Instagram, con su ya clásico #AngelResponde. Allí, sus seguidores le hacen consultas de todo tipo, ya sean profesionales, del espectáculo y hasta su vida privada.

En ese marco, un usuario le preguntó, sin vueltas: “¿Estás soltero o tenés pareja?”. Lejos de esquivarle a la pregunta, ya que podría ignorarla y nadie se enteraría, Ángel de Brito respondió de manera contundente. “Enamorado hace siglos. No doy citas”, contestó.



Los más críticos de Ángel de Brito suelen hacerle el mismo reproche que a muchos de los periodistas que cubren la información del mundo del espectáculo: no suelen hablar de su vida privada, como sí lo hacen con los demás.



En otras ocasiones, el conductor de LAM había contestado preguntas similares y hasta en la misma calidad de respuesta, breve, conciso y contundente. Sin embargo, muchos creían que tal vez ya no estaba en pareja, dado que hacía muchos meses que no se refería al tema.

Fue en enero de este año cuando, también por sus historias de Instagram, Ángel de Brito fue consultado sobre su situación sentimental. La pregunta había sido la misma y la respuesta casi idéntica.



“¿Estás en pareja?”, le preguntó un usuario al conductor de LAM. ¿La respuesta en aquel momento? Muy similar a la de estas últimas horas. “Feliz. Hace siglos”, contestó el periodista que no tiene pelos en la lengua.