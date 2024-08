Flor Regidor reveló el infierno que vivió como modelo: “Llegué a pesar 50 kilos y tuve…”

Sabidos son los problemas sentimentales por los que atravesó Flor Regidor tras separarse de Nicolás Grosman poco tiempo atrás. El romance de los chicos comenzó en la casa más famosa del país, parecía que marchaba de la mejor manera, pero de un día para el otro se terminó.

Y ahora, en ese volver a empezar luego de un tema tan difícil, está Flor. Recientemente, la exparticipante de Gran Hermano pasó por Noche al Dente y habló de todo. Obviamente se tocó el tema de su corazón, pero también sorprendió al hablar de lo que fue su paso por el modelaje antes de entrar a Gran Hermano.

De movida, Fer Dente le recordó a Flor lo que había dicho previamente en Revista Gente: "En una nota dijiste ‘fui a terapia porque estaba mal por el tema de la comida, llegué a pesar 50 kilos". Luego de eso, le consultó si esto tuvo que ver con su experiencia como modelo.

Regidor habló de todo

Lejos de intimidarse ante la pregunta, Flor sostuvo: "Sí, veía a las modelos y eran muy flacas y yo nunca tuve esa contextura, siempre fui alta, de tener piernas grandes por genética, pensaba que para trabajar como modelo tenía que pesar 50 kilos, por eso me maté a dietas, gimnasio y la pasé mal".

Luego, Regidor analizó lo que percibe la gente de las modelos: "Cuando trabajás como modelo la gente ve solo una parte de vos, porque ve tu foto, tu cuerpo y tu cara pero no cómo sos y tu carisma".

Flor estuvo en Gran Hermano

Por último, Flor profundizó sobre lo que se vive en el mundo de las pasarelas: "Me han dicho en desfiles ‘a esta chica ponele vestido largo porque no me gustan sus piernas’ en mi cara. Como si fuera un producto o ir a producciones y que no me entren los jeans cuando yo había pasado mis medidas".