El dato inédito que se reveló sobre Cris Morena y la relación con sus elencos infantiles: "Ella no quería que se..."

El Cris Morena Day, llevado a cabo el pasado miércoles en el Teatro Gran Rex, nos dejó varias perlitas, como también polémicas. En un momento del evento organizado por OLGA, Cris Morena expuso el pasado de María Eugenia Suárez, mejor conocida como la "China" Suárez, y Nicolás Riera, quienes también se encontraban presentes.

"Los gritos de Tacho y la 'China' en los pasillos, ¡matándose a los gritos!", fue el comentario que lanzó la productora sobre las peleas entre los exintegrantes de Casi Ángeles, algo que no le gustó en abosluto a Suárez.

Esto fue lo que pasó entre Cris Morena y la "China" Suárez en el Cris Morena Day

"No, era mucha la convivencia, era mucha intensidad", contestó tímida la cantante. Sin embargo, luego le hizo una picante pregunta a Cris Morena: "Pero Cris, vos no sos de pelearte, ¿no?". "Cero gritos, Cris, no grita nada", sumó Gimena Accardi.

Este jueves en Intrusos se habló sobre este tenso momento y Pampito dio un dato inédito sobre la relación de la empresaria con sus elencos infantiles.

Pampito reveló un dato inédito sobre la relación de la productora con sus elencos infantiles. Créditos: captura de pantalla Youtube América TV.

"A mí lo que me decían es que Cris Morena, si bien gritaba, los educaba muy bien a todos sus elencos infantiles porque ella no quería que se pusieran en divos y maltrataran a la gente de vestuario, técnica, a los compañeros. Ella les enseñaba que eran todos iguales, todos laburantes", reveló el panelista del ciclo de América TV.

"Y la quieren porque la formación es algo que se tiene que agradecer siempre, porque ahora miren todas las figuras que salieron de ahí", expresó Florencia de la V.