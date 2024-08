Mariah Carey reveló que su madre y hermana murieron el fin de semana pasado: "Mi corazón está roto"

Mariah Carey sufrió una devastadora pérdida tras el fallecimiento de su madre, Patricia Hickey, de 87 años, y su hermana, Alison Carey, de 63 años, el mismo día durante el pasado fin de semana. La noticia fue confirmada por la propia cantante, quien expresó su dolor y tristeza por la doble tragedia que enfrenta su familia.

Carey mencionó que se siente "bendecida" por haber podido pasar la última semana con su madre antes de su fallecimiento y agradeció a sus seguidores por el apoyo y respeto a su privacidad en este momento tan difícil.

"Mi corazón está roto que perdí a mi madre este pasado fin de semana. Tristemente, en una serie de eventos trágicos, mi hermana perdió la vida el mismo día", dijo la cantante de 55 años. "Me siento bendecida que pude pasar la última semana con mi mamá antes de que muriera. Aprecio todo el amor y el apoyo de todos y su respeto a mi privacidad en este momento imposible", expresó.

Por el momento no se revelaron las causas de las muertes. Patricia era cantate de ópera y entrenadora vocal, y se casó con Alfred Roy Carey y tuvo tres hijos: Alison, la propia Mariah y Morgan. La relación no perduró y los padres de Mariah se divorciaron antes de que ella cumpliera los 3 años.

Mariah y su madre. Foto: Mariah Carey/Instagram

La relación entre Mariah y su madre no fue de las mejores, según comentó en su autobiografía "The Meaning of Mariah Carey": "Como muchos aspectos de mi vida, mi camino con mi madre ha estado lleno de contradicciones. Nunca ha sido solo blanco y negro, ha sido todo un arcoíris de emociones".

"Nuestra relación es una cuerda espinosa de orgullo, dolor, gratitud, celos, admiración y decepción. Un amor complicado ata mi corazón al de mi madre", comenta en su autobiografía. Algo similar ocurrió con su hermana Alison y es que en el mismo libro, Mariah comento que era "emocionalmente y físicamente más seguro para mí no tener ningún contacto" con su hermana Alison o su hermano Morgan.