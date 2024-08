La fulminante crítica de Gabriel Almirón, ex Videomatch, a Marcelo Tinelli

No es muy común que los artistas decidan dar un portazo y dejar a Marcelo Tinelli. Pero ese fue el caso de Gabriel Almirón, reconocido por su personaje de Pacotillo. El actor un día tomó la contundente decisión de dejar Videomatch para irse con Gerardo Sofovich.



“Yo soy así. Me tiro a la pileta de los desafíos”, comentó en diálogo con Sola en los Bares, en donde fulminó a Marcelo Tinelli al contar cómo fue trabajar con él en aquella época. “Trabajar con Tinelli era caótico porque estábamos todos peleándonos para que aparezca una nota nuestra. Entonces, por ahí, estaban los colosos del programa que eran Pablo Granados, Fredy Villarreal, Pachu Peña y nosotros estábamos produciendo la nota y la verdad es que teníamos ganas de que saliera”, contó.



“Y era una cosa de locos. Entonces, como nos autogestionábamos veíamos si estaba bien o estaba mal y volvíamos a grabar. Teníamos esa posibilidad. Y de tantas pruebas siempre teníamos algo muy bueno”, agregó Gabriel Almirón.



Sobre cómo era un día de trabajo en el viejo Videomatch, el actor recordó: “Nos tomábamos todo el día. Era muy desprolijo. Era volver a empezar y corregir los guiones. Y luego la carrera para mostrar la lata a ver si salía. Era todo un gran quilombo y donde uno se auto escribía. Era autor de sus notas, su auto dirigía. Muy caótico y muy anárquico también porque no había alguien de arriba que dijera: ‘Esto no’”.



No obstante, muy distintos son los recuerdos que tiene de su paso por La Peluquería de los Mateos. “Gerardo Sofovich era todo lo contrario. La angustia y la depresión que yo sentí los primeros meses porque no podía hacer nada. No podía sugerir ni una idea, no podía escribir mis propios guiones”, comentó Gabriel Almirón sobre la diferencia que había percibido con respecto al día a día con Marcelo Tinelli.

Gabriel Almirón, en La Peluquería de Don Mateo, luego de dejar a Marcelo Tinelli y Videomatch. Foto: captura de TV.



“Un día me dice: ‘Gaby, pensate algo porque a fin de mes se cierran los contratos’. Y yo le dije: ‘¿Qué me quiso decir?’. Me parece que me pegó una patada en el orto con elegancia. Y yo decía: ‘No puede ser. ¡Yo dejé a Marcelo Tinelli y este hombre me está diciendo que en dos meses me deja afuera!’ Y tuve que ponerme a pensar”, añadió.



En ese sentido, rememoró cómo fue aquel momento clave en su carrera. "A mí me gusta la música flamenca, yo canto, me gusta cantar, pero bailando soy un desastre. Me dijo: ‘Ay, a Gerardo le encanta el flamenco’. Fui al canal. Cuando me vio Sofovich, vi que se escondió y se sonrió. Le había gustado. Se escondió porque Sofovich no te regalaba ni un diente. ‘Bueno, está bien, vamos a probarlo’, dijo”, cerró Gabriel Almirón.