Por qué suspendieron al Gaucho Ernesto en Cuestión de Peso y por qué peligra su continuidad

Ernesto Ayala, mejor conocido como El Gaucho Ernesto, recibió una mala noticia en Cuestión de Peso: quedó temporalmente suspendido del programa y corre serio peligro su continuidad por incumplir una norma clave.



Si bien el participante logró superar por 100 gramos una eliminatoria semanal, tuvo que ser internado en dos oportunidades. En este contexto, le leyeron el comunicado oficial de la clínica para comunicarla su suspensión de dos semanas. Volverá al programa el 9 de septiembre, día en el que se hará una revaluación.

El Gaucho Ernesto, al borde de quedar afuera de Cuestión de Peso. Foto: captura de TV.



“Sobre el paciente Ernesto Ayala. Rompió una de las reglas fundamentales en el tratamiento, por lo cual se decide que quedará afuera de la clínica y del programa. Esto sucederá durante el lapso de dos semanas, debiendo volver el día lunes 9 de septiembre, cuando se revaluará su situación”, leyó Mario Massaccesi en Cuestión de Peso.



Una de las cuestiones que motivaron la suspensión de El Gaucho Ernesto fue que él tenía el conocimiento de cómo gestionar su conducta alimentaria y cómo darle continuidad al plan terapéutico, luego de varios meses de tratamiento.



“Él ya tiene varios meses dentro del programa. Tiene su control, chequeos médicos, tiene su diagnóstico, ya tiene gran parte de la educación terapéutica. Sabe perfectamente cómo es su conducta alimentaria y cuáles son los pasos a seguir”, explicó Sergio Verón.

El Gaucho corre peligro de no continuar en Cuestión de Peso. Foto: captura de TV.



“En la fecha 9 de septiembre lo invitamos a que vuelva y reevaluaremos la continuidad o no del Gaicho. Esto implica no programa, no actividad en la clínica con el resto de los participantes y no asistenciales. Implica que te hagas cargo y te esperamos el 9 de septiembre”, continuaron.



“El 9 de septiembre tenés que pesar lo mismo o menos que hoy y ahí está el desafío. Porque sino, ¿cómo medimos el compromiso fuera de la clínica? Ya sabés cómo se hace, qué se desayuna, qué actividades físicas podés hacer y todo. Entonces, sería como una clase práctica de dos semanas con vos mismos y con tu vida. Hacerte cargo”, agregaron.