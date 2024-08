Alejandro Fantino contó todo sobre el rumor de su relación con Luciano Pereyra

Es común que a los famosos se los vincule con todo tipo de rumores. Obviamente, Alejandro Fantino no es la excepción a esto. Uno de esos comentarios que se hizo sobre él fue de supuesta relación amorosa con Luciano Pereyra.



El rumor data de hace muchos años. Si bien alguna vez el conductor se refirió a esa cuestión, de manera relajada siempre, hace unos días habló a fondo de aquella historia. Lo hizo en el streaming de Ángel de Brito.



“Tu romance con Luciano Pereyra”, planteo el periodista, para darle el pie a Alejandro Fantino de hablar de una de las leyendas mediáticas más instaladas de las últimas décadas. El cantante nunca lo negó ni lo confirmó. Ahora, habló el conductor.



“Cuando empezaron con Fantino es gay, Fantino es esto, Fantino es lo otro... Empezaron a irar la versión. Yo iba a pescar con Luciano. Él se hizo amigo de mi papá. Una vez lo llevé a pescar a Sauce Viejo, Santa Fe. Después, se hizo amigo de mi papá. Iba con los amigos”, comentó Alejandro Fantino.



“Coincidimos un par de veces para ir a pescar”, reveló el conductor de Neura, a quien Ángel de Brito le preguntó si le molestaban aquellos rumores, si se lo tomaba de mala manera y si lo habían afectado en algún momento.

Alejandro Fantino y Luciano Pereyra fueron vinculados hace muchos años.



“No me jodió porque no considero que la elección sexual sea utilizada como insulto. En mi categoría mental eso no representa un insulto. Es como que me digas que estoy afiliado al partido comunista. Para mí es algo perfectamente natural”, aclaró Alejandro Fantino.



Por último, contó que a su familia le había llegado el rumor, ya que era algo que se comentaba. “Alguna vez se lo conté a mi viejo: ‘Che, papi, mirá que están diciendo... A mí me preguntaban en el club los muchachos...”, cerró.