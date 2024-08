Detuvieron en EEUU a un cirujano que operó a Silvina Luna y Susana Giménez

En la jornada de ayer, se supo que Cristian Pérez Latorre, médico cirujano que operó a varias famosas, fue detenido en Estados Unidos, acusado de realizar cirugías sin licencia.

La noticia fue anunciada por Ángel de Brito, quien compartió en su cuenta de X que Latorre había sido detenido en el país del Norte. Se trata de una figura reconocida en el medio ya que, entre otras, había operado a Silvina Luna en 2016 y a Susana Giménez en 2006.

La publicación de Ángel de Brito. /captura de pantalla X @angeldebritook

“Lo denunció una paciente que fue operada en julio del 2021 y tuvo secuelas negativas. Hoy, el Estado convoca a los ciudadanos con secuelas a sumar sus denuncias”, explicó el periodista de la farándula.

Silvina Luna fue operada por Cristian Pérez Latorre. /captura de TV

Una de las famosas argentinas que había denunciado públicamente a Pérez Latorre fue Vicky Xipolitakis, quien dijo que había sido atendido por él cuando tenía 17 años, y había realizado un procedimiento peligroso. “Este doctor es un chanta y estoy en juicio. Perez Latorre es un carnicero, no es doctor. Me puso silicona líquida, me puso en cada cachete de la cola y eso se me fue por el cuerpo”, dijo en su momento.

El médico quedó detenido en Estados Unidos

Además de la griega, pasaron por el quirófano de este doctor Susana Giménez, Valeria Lynch, Osvaldo Laport, Diego Olivera, Gustavo Bermúdez, Mónica Ayos, Cacho Castaña y hasta Martín Demichelis, todo según lo informado por De Brito.