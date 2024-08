El tremendo cruce de Cinthia Fernández con Fernanda Iglesias en LAM

Un verdadero escándalo se generó cuando Cinthia Fernández cruzó muy fuerte a Fernanda Iglesias acusándola de traicionar a LAM por filtrar información acerca de su pareja a otro programa de América.



Todo comenzó cuando Cinthia Fernández denunció que una de sus compañeras de LAM estaba filtrando información a A La Tarde, el ciclo que conduce Karina Mazzocco también en la pantalla de América.



Si bien no se dieron nombres inicialmente, la mediática terminó revelando que fue Fernanda Iglesias quien envió un documento relacionado a una denuncia penal contra Roberto Castillo, su abogado y actual pareja.



Esa información se trataba de una demanda que Daniela Vera Fontana había presentado en la Justicia contra Daniela Vera Fontana por alimentos. Sin embargo, esto ocasionó un conflicto interno en LAM, de manera sorpresiva.



“Yo tenía bronca porque quería que se tratara el tema”, dijo Fernanda Iglesias por teléfono en LAM, mientras Cinthia Fernández hacía caras extrañas. Allí, Ángel de Brito contó que la panelista le había llevado el dato, que una persona no quiso ir al piso como invitada y que por eso decidió no tocar el tema.

Cinthia Fernández y Fernanda Iglesias protagonizaron un tenso cruce al aire en LAM. Foto: captura de TV.



“Sos una resentida y mala compañera como fuiste en todos los lugares donde trabajaste”, le recriminó Cinthia Fernández a Fernanda Iglesias. “Todo esto me sirve para confirmar lo conchuda y todo que es Fernanda”, agregó la mediática.



Ante el clima de tensión, el resto de las angelitas comenzó a bromear por el conflicto interno que se había desatado. “Podrá ser conchuda, pero topo no”, dijo Matilda Blanco. “Hay que hacer la encuesta: conchuda o topo”, siguió Ángel de Brito.