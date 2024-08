Beto Casella anunció su decisión sobre el destino de Tamara Pettinato en Bendita

En medio de la polémica por la divulgación de los polémicos videos de Tamara Pettinato con Alberto Fernández en una situación íntima en el despacho presidencial de la Casa Rosada, se generó una fuerte tensión entre la actriz y Beto Casella, ya que ella aseguró que no se sintió cuidada por sus compañeros de Bendita (El Nueve). El líder del programa no se quedó callado, y anunció en vivo qué decidió sobre la continuidad de la panelista.

En la emisión de este lunes del clásico envío televisivo, Casella dejó en claro que lo que él pidió fue que Pettinato se "tome unos días", para así preservar el clima distendido que es sello característico de Bendita. Sin embargo, la artista no tomó para nada bien la sugerencia, y acusó a sus colegas de Bendita de no haberla cuidado, por lo cual ella le dijo al productor ejecutivo del ciclo: "No voy más".

En este sentido, Beto Casella reveló que le envió un audio a Tamara Pettinato en el que asumió: "Yo lo decidí y me parece lo más sano. Ahora, si no querés venir más, a mí me da igual. Vos ya verás qué querés hacer con tu carrera".

Aparentemente, la panelista aseguró que no volvería a Bendita en medio de un momento de enojo, porque luego en los medios Pettinato remarcó que no piensa renunciar,

Tras compartir un par de informes sobre las repercusiones por los videos de la panelista y Alberto Fernández, Beto Casella se mostró agotado del tema y deslizó que la determinación sobre la continuidad de la actriz en el ciclo la deberán tomar las autoridades del canal.

En medio de un clima de incomodidad, y luego de que los panelistas expresaran su postura sobre la situación de Tamara Pettinato, Beto Casella anunció: "Yo lo que quiero avisar, no me me pregunten más 'qué vas a hacer con Tamara', porque yo a partir de acá dejo todo en manos del canal, como corrersponde. Yo no tengo acciones en el canal, no soy socio, como para estar tomando decisiones laborales. Así que a partir de ahora dejo todo en manos, o de la producción ejecutiva, o del canal, que son mis superiores. En este caso, yo me bajo acá. Te diría que ni Tamara me mande mensajes para seguir hablando del tema, porque lo que le voy a decir es 'hablá con la gente del canal'. Haremos lo que digan los gerentes. Yo no me meto más"..