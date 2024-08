Destino San Javier se sumerge en una gira en formato sinfónico

El aclamado trío argentino, compuesto por Franco Favini, Bruno y Paolo Ragone, se embarca en un viaje sinfónico como nunca antes: “Destino Sinfónico”. Una experiencia musical verdaderamente única y emocionante que realizará una extensa gira por Argentina.

Después de su impresionante participación en el Festival Único del Teatro Colón en abril de 2022, donde su música resonó majestuosamente en las paredes históricas de este emblemático teatro, Destino San Javier se inspiró para llevar su arte a nuevos horizontes.

Este proyecto extraordinario ha sido meticulosamente elaborado y filmado en el deslumbrante Palacio Sans Souci, bajo la dirección experta de Sebastián Gallo. Acompañados por la imponente orquesta sinfónica estable del Colón, Destino San Javier ha dado vida a sus canciones más representativas de una manera completamente nueva y emocionante.

Destino Sinfónico es el título del último álbum de la banda.

Desde los arreglos exquisitos hasta las interpretaciones conmovedoras, "Destino Sinfónico" promete cautivar y emocionar a todos los que tengan el privilegio de escucharlo. Franco Favini, Bruno y Paolo Ragone dialogaron mano a mano con MDZ explicando cómo surgió esta idea y qué significa para el trío que está próximo a cumplir 10 años de carrera.

- ¿Cómo nació la idea de hacer algo sinfónico?

Paolo: - La idea nació cuando fuimos invitados a participar en el Festival Únicos que se hace en el Teatro Colón. Tuvimos la oportunidad de versionar nuestras canciones en formato sinfónico y cantar una noche en el Colón con estas canciones que representan mucho para nosotros a nivel historia por lo del trío y también representan mucho porque son canciones que fueron importantes en muchos momentos de nuestra carrera. Ese momento quedó plasmado en una noche importante en el Colón y también en un vinilo que es el formato colección y así quisimos representarlo.

- Muchos artistas que tienen la posibilidad de hacer algo sinfónico es como que se redescubren porque se escuchan a sí mismos pero en un formato distinto a lo normal, distinto al banda, les pasó se me ocurre...

Franco: - Eso fue justamente lo que nos enamoró de estas versiones y lo que nos dio el pie para hacer un disco así y una gira. No lo imaginábamos cuando nos convocan para el Teatro Colón, no teníamos esta expectativa o no sabíamos que iba a pasar esto, pero surgió porque nos enamoramos de estas canciones, de esta forma de cantarlas.

El setlist elegido para reversionar en este formato sinfónico.

- ¿Qué desafío les representa eso de cambiar el formato a algo sinfónico?

Bruno: -La energía es completamente distinta, la sensibilidad musical va para otro lado, pero creo que lo que tiene que ver con la logística es lo más importante. Arriba del escenario va a haber más de 30 personas y vamos a utilizar una orquesta en cada uno de los lugares, entonces eso significa mucho ensayo, mucha apuesta, mucho trabajo previo para la puesta. La verdad que ese desafío nos incentiva para entender que el público en cada uno de los lugares lo va a vivir de una forma diferente y fundamentalmente porque va a ser una vez

- El año que viene cumplen 10 años como banda, pasaron un montón de cosas, desde Viña del Mar, hasta los Gardel... ¿Cómo lo viven?

P: - Me pasaron como una ráfaga estos nueve años viviendo cosas increíbles que no esperábamos. Siempre decimos que no trabajamos para los premios, pero que se valoran porque avalan lo que hacemos. Es maravilloso ojalá que vengan muchos momentos así como hitos inolvidables. Franco, Bruno y Paolo forman Destino San Javier.

- Se me ocurre que ahora tienen la mente en esta gira sinfónica, ¿pero los 10 años se festejan?

B: - Vamos a hacer un gran festejo y queremos obviamente tener otro disco para ese momento que también estamos trabajando.

- ¿Cómo viven la recepción e influencia sobre la gente a través de sus canciones?

F: - La verdad es que por un lado con mucha responsabilidad porque nosotros vemos lo que va pasando en la cara de la gente y vamos compartiendo el sentimiento del público. Incluso en algunos teatros hicimos un pequeño adelanto de lo que iba a ser el sinfónico y vimos la repercusión del público y eso también fue uno de los factores para decir llevemos este show completo a una puesta en escena. Nos gusta, lo entendemos como algo de mucha responsabilidad.

Mirá la entrevista completa con Destino San Javier

Las fechas de la gira completa de Destino San Javier

30AGO- NEUQUEN en el TEATRO ESPAÑOL

06SEP- ROSARIO – TEATRO EL CÍRCULO

13SEP- SAN LUIS – CINE TEATRO SAN LUIS

14SEP- MENDOZA – TEATRO MENDOZA

15SEP - SAN JUAN – AUDITORIO JUAN VICTORIA

04OCT - CÓRDOBA – QUALITY ESPACIO

05OCT- SANTA FE – CENTRO CULTURAL PROVINCIAL

06OCT - RAFAELA – CINE TEATRO BELGRANO

18OCT- JUJUY –

19OCT- TUCUMÁN – TEATRO MERCEDES SOSA