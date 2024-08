Esta es la nueva película de Netflix que te hará emocionar hasta las lágrimas

Llegó el pasado miércoles 7 de agosto y rápidamente se metió entre los más vistos de Netflix por su emocionante trama. Estamos hablando de El abuelo y Kid (Lolo and the Kid, título original), una cinta filipina dirigida y guionada por Benedict Mique, conocido por haber sido guionista del film ML (2018); y de las comedias románticas Monday First Screening (2023) y Two Love You (2019).

Esta nueva propuesta de Netflix tiene una duración de alrededor de dos horas y, actualmente, es la película más elegida de la plataforma de streaming, superando al largometraje estadounidense Ambulancia (2022) y el film mexicano Perdida (2019).

La película llegó a Netflix el pasado miércoles 7 de agosto. Créditos: X @XinguIarity.

Según la sinopsis oficial de Netflix, esta película trata sobre "un estafador se dedica a engañar a los ricos, acompañado del niño que crio. Pero su inseparable lazo podría romperse ante una oportunidad que le cambiaría la vida al pequeño".

Mirá el tráiler de El abuelo y Kid

Este drama cuenta con las actuaciones de: Euwenn Mikaell; Joel Torre; Juan Karlos Labajo; Iza Calzado; Meryll Soriano; Joem Bascon; Nico Antonio; Markki Stroem; Shaina Magdayao; y Alfred Vargas.

Aquellos que ya tuvieron la oportunidad de ver El abuelo y Kid, han reconocido que se emocionaron con la propuesta de Mique. "Que manera de llorar con la película 'El abuelo y Kid'"; "'El abuelo y Kid' me han hecho llorar a mares"; "Vi 'El Abuelo y Kid' en Netflix y no puedo dejar de llorar", son algunos de los comentarios que circulan en X (anteriormente conocido como Twitter) sobre la película.