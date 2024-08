Luego de que Martín Ku confirmara que su novia perdió el bebé, cancelaron a Pepe Ochoa por filtrar el embarazo

El pasado jueves 1 de agosto, Pepe Ochoa anunciaba en Los Ángeles de la Mañana (LAM) que Martín Ku y su novia Marisol esperaban su primer hijo. Y es que los rumores de embarazo comenzaron a hacerse presentes luego de que la pareja fuera vista en el área de Ginecología y Obstetricia del Hospital Alemán.

Luego de que el mediático revelara la noticia en el ciclo que conduce Ángel de Brito, el exparticipante de Gran Hermano 2023 hizo un fuerte descargo en su cuenta de X (@Martinangelku98).

A comienzos de agosto, la pareja confirmó el embarazo luego de que Pepe Ochoa lo contara en LAM.

"La exposición tiene sus pros y sus contras. En esta ocasión, lo queríamos mantener en privado, por lo menos hasta haberle contado a nuestras familias. Se lo tuvimos que contar por llamada debido a que alguien del hospital le dio toda la información a varios canales", expresó el joven.

Y agregó: "La noticia ya la tenían varios comunicadores, se peleaban por la primicia de algo tan íntimo nuestro. No es que dimos el 'ok', sino que no nos quedó otra ya que se disputaba quién lo decía primero: ellos o nosotros. Claramente, nosotros no teníamos intenciones de hacerlo ahora".

El comunicado de Marisol en Instagram anunciado la pérdida de su embarazo. Créditos: captura de pantalla Instagram Marisosaunzaga.

"Estamos recién atravesando un primer trimestre. El cual las mujeres deben ser prudentes y cuidadosas, por su salud y la del bebé. Ahora solo pedimos respeto, y paciencia, que de a poquito, cuando no sintamos cómodos, podremos contarles todo y compartirles toda nuestra alegría", finalizó Ku.

Pero este domingo, Martín y Marisol dieron la lamentable noticia de que perdieron el embarazo. "Tristeza y mucho dolor.

No es solo la pesadilla que tenemos que transitar con Mari, sino la ilusión de mis viejos y suegros que se les borra la sonrisa de una semana a otra. Justamente por esto, nos queríamos guardar la noticia hasta los 3 meses. Los tiempos ajenos se respetan", contó angustiado el exjugador del reality.

Las palabras de Martín en X. Créditos: captura de pantalla X @Martinangelku98.

"Solo 7 semanitas bastaron para guardarte para siempre en mi corazón", fue el último mensaje que publicó Martín en X.

Después de dar a conocer esta triste novedad, la red social se llenó de comentarios contra Ochoa por haber filtrado la noticia del embarazo cuando la pareja todavía no tenía planeado revelarlo. De hecho, "Pepe Ochoa" se volvió tendencia en X. Los internautas cancelaron a Ochoa por contar la novedad cuando la pareja todavía no estaba preparada para decirlo. Créditos: Instagram Pepeochoa88.

"El principal hdp de todo es PEPE OCHOA que no respetó la privacidad en ningún momento. Hay que desterrarlo de los medios. NO consuman nada dónde aparezca este sorete"; "Nefasto lo que hizo Pepe Ochoa, súper cancelable, no tiene justificativo"; "Pepe Ochoa son una mala persona por una primicia haces cualquier cosa. Se respeta la decisión de los padres el momento de dar la noticia", son algunos de los mensajes que circulan en la red social contra la figura de LAM.